Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

Eesti sprinter Ann Marii Kivikas jätkas oma võrratut hooaega Soomes Oulus toimunud Motonet GP etapil, kui ohustas endale kuuluvaid rahvusrekordeid.

23-aastane Kivikas on sel suvel jõudnud Eesti rekordini nii 100 meetri jooksus (11,35) kui 200 meetri jooksus (23,04), lühemal distantsil jagab ta rahvusrekordit Ksenija Baltaga.

Kolmapäeva õhtul läbis ta Oulus 100 meetrit ajaga 11,43, millega pälvis kolmanda koha. Eestlannast kiiremini jooksid ameeriklanne Talitha Diggs ajaga 11,20 ning kodupubliku ees jooksnud Lotta Kemppinen ajaga 11,25.

200 meetri distantsil ohustas Kivikas endale kuuluvat Eesti rekordit, aga jäi siiski sellest sajandiksekundi kaugusele, kui lõpetas ajaga 23,05. Taas oli kiireim Diggs, kes uuendas ajaga 22,66 oma hooaja tippmarki, Kivikas oli teine ning šveitslanna Fabienne Hoenke ajaga 23,25 kolmas.