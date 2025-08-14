Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

Korvpalliklubi Viimsi teatas, et klubiga liitus 19-aastane ja 211 sentimeetri pikkune keskmängija Gert Suvi.

Suvi kuulus möödunud hooajal Hispaania klubi Valladolidi Real Baloncesto nimekirja. Valladolidi esindusmeeskonda eestlane ei pääsenud, kuid esindas tiimi sõsarklubi Caja Rujali, mis mängis tugevuselt neljandas liigas. Suvi teenis seal keskmiselt 13,5 minutit mänguaega, viskas 1,9 punkti ja võttis 3,3 lauapalli.

"Otsustasin liituda Viimsiga, sest siin on head treeningtingimused, et areneda nii mängijana kui ka inimesena. Paljud on teinud siit suure hüppe edasi. Loodame fännidele pakkuda ägedaid kogemusi ja ilusaid võite," sõnas Suvi pressiteate vahendusel.

Peatreener Valdo Lips ütles, et Suvi peab kõigepealt füüsiliselt tugevamaks saama, et meeste vahel mängides korralikult jälg maha jätta. "Usun, et Gert on valmis individuaalsete eesmärkide saavutamiseks vaeva nägema ja pingutama ning selle kaudu võistkonnale mänguväljakul võistkonnale kasulik olema," lisas ta.

Rae Spordikooli kasvandik ning gümnaasiumiajal Audentese Spordigümnaasiumi esindanud Suvi on mänginud ka erinevate vanuseklasside noortekoondistes. Sel suvel teenis ta U-20 koondise särgis keskmiselt 26,7 mänguminutit, viskas 6,7 punkti, võttis 3,8 lauapalli ja andis 1,0 resultatiivset söötu.

Viimsi on algavaks hooajaks sõlminud lepingu veel Oliver Pere, Erki Urviku, Espen Mägi, Kristjan Koka, Kevin Sündi, Ken-Martti Reinarti, Kaspar Kuusmaa, Karmo Kilgi ja Jorgen Rikbergiga.