X!

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

Korvpall
Gert Suvi.
Gert Suvi. Autor/allikas: Korvpalliklubi Viimsi
Korvpall

Korvpalliklubi Viimsi teatas, et klubiga liitus 19-aastane ja 211 sentimeetri pikkune keskmängija Gert Suvi.

Suvi kuulus möödunud hooajal Hispaania klubi Valladolidi Real Baloncesto nimekirja. Valladolidi esindusmeeskonda eestlane ei pääsenud, kuid esindas tiimi sõsarklubi Caja Rujali, mis mängis tugevuselt neljandas liigas. Suvi teenis seal keskmiselt 13,5 minutit mänguaega, viskas 1,9 punkti ja võttis 3,3 lauapalli.

"Otsustasin liituda Viimsiga, sest siin on head treeningtingimused, et areneda nii mängijana kui ka inimesena. Paljud on teinud siit suure hüppe edasi. Loodame fännidele pakkuda ägedaid kogemusi ja ilusaid võite," sõnas Suvi pressiteate vahendusel.

Peatreener Valdo Lips ütles, et Suvi peab kõigepealt füüsiliselt tugevamaks saama, et meeste vahel mängides korralikult jälg maha jätta. "Usun, et Gert on valmis individuaalsete eesmärkide saavutamiseks vaeva nägema ja pingutama ning selle kaudu võistkonnale mänguväljakul võistkonnale kasulik olema," lisas ta.

Rae Spordikooli kasvandik ning gümnaasiumiajal Audentese Spordigümnaasiumi esindanud Suvi on mänginud ka erinevate vanuseklasside noortekoondistes. Sel suvel teenis ta U-20 koondise särgis keskmiselt 26,7 mänguminutit, viskas 6,7 punkti, võttis 3,8 lauapalli ja andis 1,0 resultatiivset söötu.

Viimsi on algavaks hooajaks sõlminud lepingu veel Oliver Pere, Erki Urviku, Espen Mägi, Kristjan Koka, Kevin Sündi, Ken-Martti Reinarti, Kaspar Kuusmaa, Karmo Kilgi ja Jorgen Rikbergiga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

17:15

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

16:45

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

15:37

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

13.08

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

13.08

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

13.08

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

12.08

U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

12.08

Eesti-Läti liiga resultatiivseim eestlane jätkab karjääri Viimsis

12.08

2029. aasta korvpalli EM-i korraldaja märgis jõudis spordimuuseumisse

12.08

Korvpalli EM-i Eesti fännitelki suurendatakse, müüki tulevad lisapiletid

videod

sport.err.ee uudised

18:15

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

17:46

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

17:15

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

16:45

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

15:37

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

15:07

Basher avas Norras väravaarve, Soomets koosseisu ei kuulunud

14:33

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13:49

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

13:17

Liverpool hankis Itaaliast noore keskkaitsja

12:30

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

10:58

Eesti saadab quadide Rahvuste krossile medalinäljase kolmiku

10:21

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

loetumad

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

11:50

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

11:35

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

09:43

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

08:07

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo