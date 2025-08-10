Mõlemad Eesti paatkonnad lõpetasid U-19 MM-i 18. kohal

Lisete Mänd (Pärnu SK) ja Liisa Sindi (Viljandi SK) olid tugevuselt kolmandas finaalis ajaga 8.26,71 kuuendad, mis üldkokkuvõttes andis neile 18. koha. Võitis Holland (7.58,72), teine oli Jaapan (8.03,41) ning kolmas Leedu (8.04,93).

Paarisaerulise neljapaadiga käisid võistlustules Endrik Hansen (Pärnu SK Kalev), Tauno Tamm (SAK Tartu), Nikolai Kiradi (Pärnu SK) ja Marcus Viks (Pärnu SK).

Nemadki olid C-finaalis kuuendad (6.17,04). Võit kuulus Kreekale (6.07,76), järgnesid USA ja Läti (6.10,68). Nii, nagu Eesti tüdrukud, said poisidki kokkuvõttes 18. koha.