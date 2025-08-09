Eesti kettagolfarid on Soomes otsustava päeva eel kõrges konkurentsis

Soomes Turu linnas toimuval kettagolfi profituuri etapil on Kaidi Allsalu ja Anneli Tõugjas-Männiste naiste võistlusel esikolmikus, Mauri Villmann on meeste võistlusel esikümnes.

Kaidi Allsalu alustas suurepärase esitusega, kui jäi esimese võistluspäeva järel soomlanna Silva Saarineniga esikohta jagama, aga Saarinen viskas teisel päeval lausa 12 birdie'it ning eraldus konkurentidest. Soomlanna on kahe päevaga teinud 108 viset, mida on par'ist lausa 18 tükki vähem.

Allsalu tegi ise laupäeval vinge päeva (seitse viset alla par'i) ning jätkab teisel kohal, aga ta jääb Saarinenist viie viske kaugusele (-13). Kolmandat kohta jagavad äsja Soomes napilt MM-tiitlist ilma jäänud 15-aastane Iida Lehtomäki ning eestlanna Anneli Tõugjas-Männiste, kes jäävad Allsalust nelja viske kaugusele (-9).

Esikümnesse mahub ka Keiti Tätte, kes läheb otsustavale võistluspäevale vastu üheksandalt kohalt (-2). Kaire Tekku jätkab 16. koha (+6).

Meeste võistlusel jagavad kolm meest esikohta: nii ameeriklane Aaron Gossage kui soomlased Lauri Lehtinen ja Daniel Davidsson on kahe päevaga saanud tulemuseks -19. Ezra Robinson on neist aga vaid viske kaugusel (-18).

Eestlane Mauri Villmann läheb pühapäevale vastu seitsmendalt kohalt (-14), Roland Kõur jagab viie konkurendiga 17. kohta (-10).