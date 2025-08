Kreeka teivashüppaja Karalis kerkis maailma kõigi aegade neljandaks

25-aastane Karalis alustas edukalt algkõrgusel 5.65, ületas 5.92 alles kolmandal katsel, aga lasi seejärel latile asetada kõrguse 6.08, millest sai jagu teisel üritusel.

Emmanouil Karalis shatters the Greek pole vault record with an incredible 6.08m leap at the Panhellenic Championships in Volos!