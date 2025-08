Kertu Laak: olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli

"Jäime päris kiiresti vastase surve alla. Servi surve oli päris korralik ja võib-olla olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli. Me ei ole sellise tasemega harjunud trennis," rääkis Laak ETV spordisaate stuudios.

"See on meil läbivalt olnud murekoht, et alustame geime või mänge kehvasti. Sealt järgi hakata võtma on suhteliselt keeruline. Täna saime teises geimis sellest krambist natukene üle, aga vastastel oli ikkagi päris palju klassi, et oma võtta ära."

Valikmängule eelnenud kontrollmängud samuti näitasid, et koondis on kuidagi liimist lahti, kui ei suudetud seitsmest matšist ühtki võita. Sealhulgas jäädi alla ka Lätile, kellest on varem alati jagu saadud.

"Ma arvan, et meid on Lätiga päris hea võrrelda. Kui me veel eelmise aasta kevadel neid võitsime, siis suve teises pooles võitsime ühe ja kaotasime ühe. See oli kauaaegsetele koondislastele esimeseks kaotuseks Läti vastu. See oli võib-olla hetk, kus häirekellad hakkasid natukene helisema. Sel aastal olid nad teinud veel saame edasi. See töö, mida nemad on teinud itaallasest treeneriga, ja kui palju on Läti enda treenerid võtnud sellelt kogenud treenerilt informatsiooni endale, on koht, kust meie saame õppida," märkis Laak.

Järgmisena kohtub Eesti naiskond EM-valiksarjas 9. augustil võõrsil Iisraeliga.