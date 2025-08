Leclerc valmistas Hungaroringil üllatuse

Kahes esimeses sessioonis esikümne keskele platseerunud Leclerc näitas viimases sessioonis sarnast kiirust, kuid pigistas oma viimasel kiirel ringil masinast välja maksimumi ning teenis parima stardikoha esimest korda sel hooajal.

"Mul pole sõnu. See on ilmselt üks minu parimaid kvalifikatsioonivõite, sest ma ei oodanud seda üldse," tunnistas Leclerc. "Täna ei saa ma F1-st midagi aru. Kvalifikatsioon oli uskumatult keeruline. Ma ei liialda. Juba teise sessiooni pääsemine oli raske ja kolmas sessioon oli veelgi keerulisem. Teadsin, et pean lihtsalt puhta ringi tegema. Lootsin, et äkki saan kolmanda koha, aga tulin hoopis esimeseks! Ma ei suuda seda siiamaani uskuda."

Leclerc edestas vaid 0,026 sekundiga MM-sarja liidrit Oscar Piastrit (McLaren). Kolmas oli Piastri tiimikaaslane Lando Norris (+0,041).

Norrise kõrvalt saab lähte George Russell (Mercedes; +0,053) ning kolmandast stardireast alustavad põhisõitu Aston Martini piloodid Fernando Alonso (+0,109) ja Lance Stroll (+0,126).

Valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) hõivas kaheksanda stardiruudu (+0,356). "Kahjuks ei aidanud ükski lahendus auto tasakaalu parandada. Raske öelda, miks meil äkitselt nii palju probleeme tekkis. Kogu asi on hetkel väike müsteerium, oleme kogu nädalavahetuse teistest maas olnud," ütles ta.

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari) ebaõnnestus kvalifikatsioonis teist etappi järjest, kui piirdus 12. kohaga. "Ma olen täiesti kasutu. Sõidan kohutavalt," tunnistas Hamilton raadioside kaudu tiimile.

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.00.