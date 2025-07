Leverkuseni keskväljamees siirdub uuesti Inglismaale

Inglismaa jalgpalliklubi Sunderland teatas, et on sõlminud lepingu tunamullu Leverkuseni Bayeriga Saksamaa meistriks tulnud Granit Xhakaga.

Sunderland mängis mullu Inglismaa esiliigas, aga teenis maikuus sõelmängudel muinasjutulisi võite, kui alistas esmalt Coventry City lisaaja üleminutitel ning seejärel Sheffield Unitedi normaalaja üleminutitel.

Nende võitudega teenis Sunderland taas koha Inglismaa kõrgliigas, kus viimati mängiti 2016-17 hooajal. Sunderland on selleks korraks valmistunud võimsate vangerdustega ning klubi on sõlminud suvel lepingu kaheksa mängijaga, kuid pidi hüvasti jätma Jobe Bellinghami ja Tommy Watsoniga.

Kaheksandaks liitujaks saab viimased kaks hooaega Leverkuseni Bayeris mänginud šveitslane Granit Xhaka, kelle eest käib Sunderland välja 17 miljonit naela ehk ligi 20 miljonit eurot.

Xhaka alustas oma karjääri kodumaal, kui esindas kaks aastat Baseli klubi, aga esindas seejärel neli hooaega Mönchengladbachi Borussiat. 2016. aastal kolis Xhaka Inglismaale ning mängis seitse aastat Londoni Arsenalis, kellega võitis kahel korral Inglismaa karika. Lisaks kandis keskväljamees mitmel korral Arsenali eest kaptenipaela. Kokku jooksis ta kahurite eest väljakule 297 kohtumises.

Viimasel kahel hooajal esindas Xhaka Leverkuseni Bayerit ning 2023-24 hooajal võideti ajalooline Saksamaa meistritiitel.

Sunderland on sel suvel kulutanud 114 miljonit naela ehk 131 miljonit eurot. BBC kirjutas hiljuti, et äsja kõrgliigasse kerkinud klubist on sel suvel rohkem kulutanud vaid traditsioonilised suurklubid Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City ja Tottenham.