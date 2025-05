Üleminutite värav viis Sunderlandi taas kõrgliigasse

Enam kui 80 000 pealtvaataja ees toimunud üleminekumängu läks 25. minutil juhtima Sheffield United, kui Tyrese Campbell vasturünnaku osavalt realiseeris. Üheksa minutit hiljem saatis Sheffield United veel ühe palli Sunderlandi väravavõrku, kuid VAR-iga konsulteerimise järel määrati olukorras suluseis ja poolajapausile mindi Sheffieldi 1:0 eduseisul.

Sunderland asus teisel poolajal viigiväravat jahtima ning surve kandis 76. minutil vilja, kui Eliezer Mayenda jooksma pääses ja palli kindlalt Sheffieldi võrku lõi.

Nagu sõelmängude poolfinaalis, selgus ka otsustava üleminekumängu võitja üleminutitel, kui Sunderland vastase pallikaotuse järel rünnakule pääses. Pingilt sekkunud 19-aastane Tom Watson paigutas palli külmavereliselt Sheffield Unitedi posti kõrvale ning Sunderlandi toetajate pidu legendaarsel Wembley staadionil sai alata.

Sunderland mängis viimati Premier League'is 2016-17 hooajal ning järgmisel hooajal kukuti ka esiliigast allapoole. Klubi veetis Inglismaa jalgpallipüramiidi tugevuselt teises liigas neli hooaega ning kerkis siis taas esiliigasse, kus mängis järgmised kolm aastat.

I'VE NEVER SEEN SCENES LIKE IT pic.twitter.com/zLXgNZV78C