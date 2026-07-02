Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

Tottenham Hotspur teatas , et on sõlminud lepingu Portugali poolkaitsja Mateus Fernandesega, kelle eest maksti West Ham Unitedile klubi rekordiline 85 miljonit naela (ligi 100 miljonit eurot).

Fernandes mängis viimased kaks hooaega Premier League'is, esindades esmalt Southamptoni ja seejärel West Ham Unitedi. Mõlemal hooajal langes tema koduklubi Inglismaa esiliigasse.

Tottenhami peatreener Roberto De Zerbi ütles, et on Fernandest imetlenud juba pikemat aega.

"Mateus ühendab palliga mängimise kvaliteedi intensiivsuse ja intelligentsusega, mis on meie mängustiili jaoks väga olulised. Vaatamata oma vanusele on tal juba hea Premier League'i kogemus ning ta on sellel tasemel näidanud kvaliteeti ja stabiilsust. Ta tunneb end surve all mugavalt, suudab palli edasi viia, töötab meeskonna heaks kõvasti ja julgeb rasketel hetkedel vastutust võtta. Usun, et see on tema arengu jätkamiseks ideaalne keskkond," sõnas De Zerbi.

BBC teatel tundis Fernandese vastu huvi ka Manchester United, kuid ei olnud valmis maksma sama suurt üleminekusummat kui Tottenham.

Fernandes oli Tottenhami peamine sihtmärk pärast seda, kui Newcastle United lükkas tagasi Londoni klubi pakkumise Sandro Tonali eest.

Portugallasest sai Tottenhami selle suve viies täiendus. Varem on klubiga liitunud väravavaht Martin Dubravka ning kaitsjad Marcos Senesi, Andy Robertson ja Jan Paul van Hecke.

"Olen selle järgmise sammu üle väga põnevil. Tottenham on suur klubi ja peatreener oli üks peamisi põhjuseid, miks otsustasin siia tulla. Me näeme jalgpalli ühtemoodi. Me tahame mängida energiliselt, võidelda iga palli pärast ja võita iga mängu," ütles Fernandes.