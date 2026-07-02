X!

Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

Jalgpall
Mateus Fernandes
Mateus Fernandes Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Tottenham Hotspur teatas , et on sõlminud lepingu Portugali poolkaitsja Mateus Fernandesega, kelle eest maksti West Ham Unitedile klubi rekordiline 85 miljonit naela (ligi 100 miljonit eurot).

Fernandes mängis viimased kaks hooaega Premier League'is, esindades esmalt Southamptoni ja seejärel West Ham Unitedi. Mõlemal hooajal langes tema koduklubi Inglismaa esiliigasse.

Tottenhami peatreener Roberto De Zerbi ütles, et on Fernandest imetlenud juba pikemat aega.

"Mateus ühendab palliga mängimise kvaliteedi intensiivsuse ja intelligentsusega, mis on meie mängustiili jaoks väga olulised. Vaatamata oma vanusele on tal juba hea Premier League'i kogemus ning ta on sellel tasemel näidanud kvaliteeti ja stabiilsust. Ta tunneb end surve all mugavalt, suudab palli edasi viia, töötab meeskonna heaks kõvasti ja julgeb rasketel hetkedel vastutust võtta. Usun, et see on tema arengu jätkamiseks ideaalne keskkond," sõnas De Zerbi.

BBC teatel tundis Fernandese vastu huvi ka Manchester United, kuid ei olnud valmis maksma sama suurt üleminekusummat kui Tottenham.

Fernandes oli Tottenhami peamine sihtmärk pärast seda, kui Newcastle United lükkas tagasi Londoni klubi pakkumise Sandro Tonali eest.

Portugallasest sai Tottenhami selle suve viies täiendus. Varem on klubiga liitunud väravavaht Martin Dubravka ning kaitsjad Marcos Senesi, Andy Robertson ja Jan Paul van Hecke.

"Olen selle järgmise sammu üle väga põnevil. Tottenham on suur klubi ja peatreener oli üks peamisi põhjuseid, miks otsustasin siia tulla. Me näeme jalgpalli ühtemoodi. Me tahame mängida energiliselt, võidelda iga palli pärast ja võita iga mängu," ütles Fernandes.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:35

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

13:59

Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

10:35

TÄNA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

01.07

Tuchel: olen uhke, sest meeskonna jaoks ei olnud kaotus võimalik

01.07

MM-il säranud Maroko ründaja lõi käed Müncheni Bayerniga

01.07

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

sport.err.ee uudised

14:35

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

13:59

Tottenham maksis Fernandese eest klubi rekordilise üleminekusumma

13:21

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:17

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

11:25

TÄNA OTSE | Euroopa koondiste duellis kohtuvad Hispaania ja Austria

11:09

Selgusid Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga uue hooaja osalejad

10:35

TÄNA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat

10:01

Eesti U-20 käsipallikoondis alustas kontrollmänge suure kaotusega

09:29

Kohtunikule käratanud Kyrgios: kõik need reeglid on niikuinii nii rumalad

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

08:18

Djokovic alistas Tsitsipase ja kirjutas end Wimbledoni rekordiraamatusse

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

01.07

Tuchel: olen uhke, sest meeskonna jaoks ei olnud kaotus võimalik

01.07

Andrejeva tõrjus seitse matšpalli, aga tunamullusel võitjal oli ka kaheksas

01.07

MM-il säranud Maroko ründaja lõi käed Müncheni Bayerniga

01.07

ETV spordisaade, 1. juuli

01.07

VIDEO | Kapten Kane tõi iluväravaga kastanid tulest

loetumad

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

08:49

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

07:10

Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

01.07

MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

01.07

Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika Uuendatud

01.07

Võõrustaja Mehhiko pääses tunni võrra edasi lükatud mängus 16 hulka Uuendatud

30.06

Haalandi värav viis Norra 16 hulka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo