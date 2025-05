Sunderland pääses viimase hetke väravaga Wembley staadionile

Sunderland teenis sõelmängude avakohtumises Coventry City üle 2:1 võidu, kuid jäi kodupubliku ees toimunud korduskohtumises 76. minutil kaotusseisu, kui Coventry ründaja Ephron Mason-Clark kahe mängu kokkuvõttes seisu viigistas.

Kohtumine läks lisaajale, mis kulges tõeliselt pingeliselt. Mõlemad meeskonnad said omajagu võimalus, kuid ainsana lõi lisaajal raamidesse Sunderland. Paistis, et kriitilise tähtsusega mäng liigub penaltiseeria suunas, kuid 122. minutil teenis Sunderland nurgalöögi.

Prantslane Enzo Le Fee saatis palli kasti ning kõige kõrgemale kerkis kaitsja Daniel Ballard, kes andis enam kui 45 000 pealtvaatajale unustamatu hetke, kui tema pealöök latipõrkest Coventry väravasse läks.

"Ma ei mäleta, mis juhtus. See lihtsalt juhtus," sõnas Ballard, kes võttis tähistamise käigus särgi seljast ning sai selle eest kollase kaardi. "See on unistuste hetk. Mul oli tunne, et täna ei ole meie päev ja terve tiim proovis meeleheitlikult fännidele midagi tähistamiseks anda."

Teises poolfinaalis teenis Sheffield United kindla võidu, kui lõi kahe mängu kokkuvõttes Bristol Cityle kuus vastuseta väravat. Sunderland ja Sheffield United mängivad Wembley staadionil kõrgliigakoha eest 24. mail.

Inglismaa kõrgliigast langevad välja Ipswich Town, Leicester City ja Southampton. Lisaks Sunderlandi ja Sheffieldi Unitedi mängu võitjale kerkivad esiliigast astme võrra kõrgemale Leeds United ja Burnley.