Man United hankis Brightonist poolkaitsja

Briti meedia teatel makstakse Kameruni koondislase eest kohe 65 miljonit naela, aga see summa võib võimalike boonuste toel kerkida 70 miljoni naela ehk umbes 81,8 miljoni euroni.

22-aastane Baleba liitus Brightoniga 2023. aastal Prantsusmaa klubist Lille. Pärast seda esindas ta Inglismaa klubi 112 korda ning eelmisel hooajal tegi kaasa 31 liigamängust, neist 23 algkoosseisus.

Tegemist on Man Unitedi kolmanda täiendusega sel suvel keskväljal, kuhu on varasemalt saabunud ka Youri Tielemans ja Andrey Santos.

"On uskumatu tunne liituda oma unistuste klubiga," sõnas Baleba uue klubi kodulehekülje vahendusel. "Old Traffordil on alati eriline mängida, aga võimalus teha seda Manchester Unitedi mängijana on tõeline au."

Enne väljakule lippamist peab Baleba siiski vormi koguma, kuna tänavuse hooaja alguses on teda seganud hüppeliigese vigastus.