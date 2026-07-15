Youri Tielemansi karjäär jätkub Manchester Unitedis

29-aastane Tielemans esindas seni Aston Villa ridasid, kuid uudisteagentuuri Reuters allika teatel maksis kõrgliiga ajaloo edukaim klubi tema eest väljaostuklausliks 35 miljonit naela (umbes 41 miljonit eurot).

Eelmisel hooajal mängis Tielemans klubi eest 35 mängu, lõi kaks väravat ja andis seitse resultatiivset söötu. Hooaja kulminatsiooniks kujunes võidetud Euroopa liiga.

"Raske on kirjeldada, kui uhke ma olen Manchester Unitediga liitudes," sõnas Tielemans klubi teate vahendusel. "Sellise erilise klubiga lepingu sõlmimine on uskumatu. See on aastatepikkuse pühendumuse kulminatsioon alates sellest, kui esimest korda jalgpalli armusin."

2023. aastal Aston Villaga käed löönud Tielemans oli eelnevalt mänginud edukalt ka Leicester City ridades.

Käimasoleval MM-finaalturniiril jõudis ta Belgia koondisega veerandfinaali. Kaptenina väljakule jalutanud Tielemans ja kaaslased pidid kaheksa parema hulgas tunnistama aga Hispaania paremust.