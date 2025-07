Tammearu: isu on väga suur, aga tahet võib-olla liiga palju

Juba 30. juunil kogunenud võrkpallikoondis alustas kontrollmängudega neljanda treeningunädala lõpus. Tänavu Hõbeliiga võitnud Rootsist oodati head sparringupartnerit, esimeses omavahelises mängus võitis Eesti kõik viis geimi.

"Üldjoontes olen rahul. Võit võiduks: mängupilt üsna selline, nagu praegusel hetkel oli eeldada ja võiks olla," kommenteeris peatreener Alar Rikberg.

Parimatena tõid 16 punkti Renee Teppan, 15 punkti Robert Täht ja 12 punkti Märt Tammearu. "Võrkpallist on pikk puhkus olnud, viimane Poola-mäng oli neli kuud tagasi," tõdes Tammearu. "Isu on väga suur, sellest tulenevalt võib-olla ka veidrad vead: tahad võib-olla rohkem kui veel oskad, aga väga hea on tagasi väljakul olla. Kindel 5:0 võit, kindlasti läheb paremaks."

Juba esmaspäeval kell 18 kohtub Eesti Rootsiga uuesti. Järgmise kahe nädala sees mängitakse lisaks veel kahel korral nii Belgia kui ka Lätiga.

"Me oleme pika teekonna alguses. Kuuest sõprusmängust alles esimene on mängitud ja pärast neid jõuame oluliste EM-valiksarja mängudeni. Oleme üsna keskel. Ettevalmistav faas on tehtud, Nüüd hakkas mänguline faas, nüüd tuleb järjest paremaks minna," sõnas Rikberg.

Kõik kuus kontrollmängu peetakse seejuures Kalevi spordihallis, kuigi EM-valikmängud Horvaatia ja Iisraeliga mängitakse võõrsil.

"Otsustasime mitte väsitada meeskonda reiside, keeruliste potentsiaalsete olukordade lahendamisega. Oleme mugavalt. Hea osa on see, et eelmisel suvel käisime nii Horvaatias kui ka Makedoonias, kus nüüd ootab meid Iisrael. Tuttavad on saalid, marsruudid, lennugraafikud kui kõik muu. Kogemus on olemas ja sellepärast ka sellised otsused said tehtud," selgitas koondise peatreener.