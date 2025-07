Poolteist tundi veninud Belgia GP võitis üldliider Piastri

Põhisõidu algus venis tugeva vihmasaju tõttu ligi poolteist tundi ning kui sõitjad said viimaks stardijoonelt minema, läks Piastri meeskonnakaaslasest avaringil mööda ning hoidis oma esikohta finišini.

Kahe McLareni masina järel oli kolmas Charles Leclerc (Ferrari), talle järgnesid Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Alexander Albon (Williams) ja 18. kohalt seitsmendaks kerkinud Lewis Hamilton (Ferrari).

"Teadsin, et avaringil rünnata on minu jaoks parim võimalus etapp võita. Sain avakurvist hästi minema ja pärast möödasõitu oli meil kõik üldiselt kontrolli all," kommenteeris hooaja kuuenda etapivõidu teeninud austraallane.

Piastri on MM-sarja üldliidrina kogunud 266 ja Norris teisena 250 punkti. Verstappenil on 185 ja Russellil 157 punkti.