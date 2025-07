Belgia GP sprindisõidu võitis Verstappen

Verstappen möödus esimesel ringil esimesena Oscar Piastrist (McLaren). Samal ringil sai neljandal kohal olnud Charles Leclerc (Ferrari) mööda Lando Norrisest (McLaren), kuid neljandal ringil pääses britt siiski Leclercist mööda.

Seega lõpetas peale Verstappenit Piastri (+0.753) ning kolmandana Norris (+1.414s). Leclerc finišeeris neljandana (+10.176) ning viies oli Esteban Ocon (Haas; +13.789).

"Ma ei saanud endale suuri vigu lubada. Mul oli viimases kurvis üks väike viperus, aga peale selle on see suurepärane tulemus. Suutsin teised selja taga hoida. See on sprindivõit, aga see loeb ikkagi ja ma olen väga rahul sellega, mida me siin tegime," sõnas Verstappen.

Üldarvestuses juhib jätkuvalt Oscar Piastri 241 punktiga. Talle järgnevad Norris (232), Verstappen (173) ning George Russell (Mercedes; 148).Belgia GP sprindisõidu

Põhisõidu kvalifikatsioon sõidetakse laupäeval Eesti aja järgi kell 17.00, põhisõit pühapaeval kell 16.00.