Spa ringrajal alustab parimalt stardikohalt Norris

Norris võitis esimese sessiooni 0,191-sekundilise eduga tiimikaaslase ja MM-sarja liidri Oscar Piastri ees. Teises sessioonis oli nobedaim Piastri, aga vahe Norrisega oli vaid 0,089 sekundit.

Viimases sessioonis kindlustas Norris endale esikoha juba esimese ringiga, kui sõitis välja 1.40,562, Piastri kaotas talle kokkuvõttes 0,085-ga.

Teise stardirea hõivasid Charles Leclerc (Ferrari; +0,338) ja Max Verstappen (Red Bull; +0,341) ning kolmanda stardirea Alexander Albon (Williams; +0,639) ja George Russell (McLaren; +0,698).

Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Ferrari) pidi leppima 16. kohaga, sest tema viimane kiire ring esimeses sessioonis tühistati rajapiirete korduva ületamise tõttu.

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.00.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his fourth pole of the season

Alex Albon finishes P5 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/l9fCcVuiK0