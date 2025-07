EM-valiksarjaks valmistuv võrkpallikoondis kontrollib vormi Rootsi vastu

Meeskonna peatreener Alar Rikberg on senise treeningperioodiga rahule jäänud ja tõdeb, et asjad on kohati isegi oodatust paremini.

"Senine progress on olnud igati plaanipärane, sujuvalt lähevad asjad järjest paremaks. Juba praegu on elemente, mis teevad heameelt ja teatud asjadest oleme esialgse plaaniga võrreldes isegi ees. Aga nüüd tuleb esimene proovilepanek vastasega ja näeme päris seisu, sest trennis on vastas samad tuttavad näod ja puudub päris võistluse pinge," sõnas juhendaja, kes plaanib mõlemas mängus teha palju vahetusi.

"Rootsi vastu on kaks asja – esiteks, et mänguaega saavad kõik ja teiseks, et keskendume neis eelkõige oma tegemistele. Kavatsen mõlemas mängus mängida erinevate koosseisudega ja teha palju vahetusi. Teeme enne ka ühe lühikese videovaatamise, sest Rootsi on meie jaoks üsna tundmatu meeskond, kellega pole viimastel aastatel mänginud," lisas juhendaja.

Suuri vigastusemuresid Rikbergi kinnitusel meestel pole, ent väiksemaid asju ikka. "Need on pigem sellised, mis on olnud algusest peale teada ja kus peame lihtsalt koormusi reguleerima," ütles treener.

Pärast kuu aja pikkust treenimist minnakse Rootsiga esmakordselt vastamisi pühapäeval kell 17 Kalevi spordihallis peetavas ametlikus kontrollmängus.

Eesti kuulub EM-valiksarjas D-alagruppi, mängudega tehti algust eelmisel suvel ja Eesti alistas kodus nii Iisraeli (3:1) kui Horvaatia (3:0). Sel suvel kohtutakse mõlema vastasega võõrsil – 13. augustil mängitakse Horvaatiaga ja 16. augustil Iisraeliga.

EM-valiksarjaks valmistuva võrkpallikoondise koosseis:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp