Lennox Lewis: Ussõk kuulub Muhammed Aliga samasse kategooriasse

Ussõk tegi mullu kevadel ajalugu, kui temast sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul. Ukrainlane pidi aga loobuma ühest tiitlivööst, sest otsustas kohustusliku tiitlimatši asemel pidada Tyson Furyga korduskohtumise, mille ta ka võitis.

Laupäeval on 38-aastasel Ussõkil võimalus neli vööd taas ühendada, kui ta läheb Wembley staadionil vastamisi inglase Daniel Dubois'ga.

Neljas tiitlivöö lisati raskekaalu 2007. aastal, aga ükski mees ei suutnud neid enne Ussõkit ühendada. Kolme vöö ajastul oli absoluutseid maailmameistreid viis tükki, kahe vöö ajastul jõudsid selle saavutuseni seitse meest.

Viimane absoluutne meister oli Lennox Lewis, kes hoidis kolme vööd 1999. novembrist kuni järgmise aasta aprillini. "[Ussõkil] pole enam midagi tõestada. Ta oleks võinud enne seda matši karjääri lõpetada ja tegelikult võtab ta Daniel Dubois'ga poksides suure riski," kiitis Lewis ukrainlast.

Aastail 1921-1963 kaitses Joe Louis kaht vööd (NYSAC-NBA) suisa 26 korral, WBA-WBC (1963-1983) ajastul oli aga kõige edukam absoluutne maailmameister ei keegi muu kui Muhammad Ali, kes kaitses kaht vööd 11 korral. Mike Tyson sisenes kolme vöö ajastul (WBA-WBC-IBF; 1983-2007) absoluutse meistrina ringi kuuel korral.

"Ta kuulub samasse gruppi koos Muhammad Ali, minu ja kõigi teiste suurte võitlejatega," lisas Lewis, kes loobus sarnaselt Ussõkile oma tiitlist, et poksida teiste konkurentidega. "Ussõkil on väga kõrge IQ, aga ta pole loomulik raskekaal, ta on end selleks ehitanud. Daniel on loomulik raskekaal ja ta saab seda eelisena kasutada, eriti esimestes raundides, kus ta üritab Ussõkit köitesse viia."

Suurejooneline poksiõhtu Wembley staadionil saab Eesti aja järgi alguse laupäeva õhtul kell 19.40, Ussõki ja Dubois' vastasseis peaks saama alguse umbes veerand tundi enne keskööd.