Ussõki kohustuslikuks vastaseks määrati Uus-Meremaa vägilane

Ussõk jätkas eelmisel nädalavahetusel oma legendaarset karjääri, kui nokauteeris briti Daniel Dubois', ühendades teist korda poksi raskekaalu neli tiitlivööd.

WBC, WBA, WBO ja IBF-i tiitlid kuuluvad taaskord ukrainlasele, kuid nüüd peab ta neid kaitsma hakkama. Esimesena määras talle vastase World Boxing Organization (WBO), kes annab võimaluse Uus-Meremaa poksiässale Joseph Parkerile.

Uus-meremaalane võitis 2016. aastal WBO raskekaalu vöö, kui alistas Andy Ruizi, aga kaotas selle pärast kaht kaitset Anthony Joshuale. Pärast seda kaotas ta veel Dillian Whyte'i vastu, aga on järgmise 13 matši jooksul saanud vaid ühe kaotuse, kui Joe Joyce 2022. aasta sügisel Parkeri nokauti lõi.

Viimased kuus matši on uus-meremaalane võitnud ning selle seeria sisse jääb ka võit pikaajalise WBC meistri Deontay Wilderi üle. Viimati võistles Parker veebruaris, kui alistas Martin Bakole tehnilise nokaudiga.

Ussõk ütles pärast oma suurejoonelist võitu, et tahaks kindlasti enne ringi naasmist mõne kuu puhata, kuid suur küsimus on veel see, kas ukrainlane tahab üldse kohustuslikus korras poksida? 2024. aasta kevadel võitis ta samuti neli tiitlivööd, aga loobus siis IBF-i vööst, et poksida veelkord Tyson Furyga. Parker ei ole poksimaailmas just suurim tõmbenumber, seega on võimalus, et ukrainlane teeb rahalise otsuse ning poksib hoopis kellegi teisega.

Pärast matši Dubois'ga nimetas 38-aastane Ussõk neli nime, kelle vastu poksida võiks. Parker oli küll üks neist, aga Tyson Fury, Anthony Joshua ja Derek Chisora võivad ukrainlast rohkem huvitada. Fury on juba vihjanud, et tahavad Ussõkiga kolmandat korda vastamisi minna.

Ussõkil ja Parkeril on aega 30 päeva, et kuupäev ja asukoht ise paika panna. Pärast seda läheb suur tiitlimatš promootoritele pakkumisele.