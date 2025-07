Ussõkil on võimalus taas meistritiitlid ühendada

Ussõk tegi eelmise aasta maikuus ajalugu, kui temast sai esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul. Ukrainlane loovutas seejärel aga ühe oma neljast vööst, et saaks pidada Tyson Furyga ka korduskohtumise. Detsembris läksid nad Saudi Araabias taas vastamisi ja Ussõk teenis vastasseisus teise võidu.

IBF-i tiitlivöö jäi aga rippuma ning selle kindlustas britt Daniel Dubois, kes alistas mullu septembris kaasmaalase Anthony Joshua vinge nokaudiga.

Nüüd on kätte jõudnud aeg uuesti neli vööd ühendada, kui Ussõk ja Dubois laupäeva hilisõhtul Wembley staadionil taas vastamisi lähevad. Mehed kohtusid esimest korda ringis 2023. aasta augustis, kui Ussõk üheksandas raundis briti nokauti lõi. Võit tuli aga vastuoluliselt, sest britt saatis viiendas raundis ukrainlase põrandale, aga kohtunik määras, et Dubois' löök läks vööjoonest allapoole. Ukrainlasele anti seetõttu kümne sekundi asemel taastumiseks neli minutit

Reedel astusid mehed viimast korda kaalule ning Ussõk on suureks tiitlimatšiks mõned kilod juurde pakkinud - 103 kilogrammi tähistab tema karjääri suurimat kaalu. Seda läheb kindlasti vaja, sest Dubois astus kaalule 110-kilose mürakana. "Ma olen täielikult valmis, ei jõua ära oodatagi. Ma võidan, võtku see mis võtab," ütles britt.

38-aastane Ussõk kuulub poksi ajaloo parimate hulka, aga ukrainlane tõdes, et poksifännid vaatavad tema karjääri viimaseid matše. Ussõk on võitnud kõik 23 profimatši ning tema kaelas ripub ka kuldmedal Londoni olümpiamängudelt, aga aeg on paraku armutu. Ta rääkis reedel sellest, kui väga ta pikkadel treeningperioodidel oma perekonda igatseb,

"On olnud väga keeruline oma elu tasakaalustada, aga ma pean treenimisele keskenduma. Valisin selle teekonna. Me peame vahel asju ohverdama ja tihtipeale on inimesed meie ümber, kes selle eest kõige enam maksavad," tõdes ukrainlane. "Helistan alati oma naisele hommikul, kui meie tütar ärkab. Ta tahab alati oma issit näha. Tegelikult helistan neile hommikul ja õhtul, vahel ka lõunal, kui aega on."

Samas märkis ta, et tema kodumaad laastav sõda ei ole mõjutanud tema otsuseid karjääri suhtes. Krimmi poolsaarel asuvas Simferopolis kasvanud vägilane Ussõk on teeninud profipoksis kümneid miljoneid. "Kui olin väike poiss, ei olnud mu perel palju raha ja vahel ei saanud me leiba osta. Ma olen teinud väga palju tööd, et mu lapsed saaksid leivale võid ka peale määrida," ütles Ussõk.

Suurejooneline poksiõhtu Wembley staadionil saab Eesti aja järgi alguse laupäeva õhtul kell 19.40, Ussõki ja Dubois' vastasseis peaks saama alguse umbes veerand tundi enne keskööd.