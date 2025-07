Linnamäe: annan endale andeks, kui tuleb kõigest poodium!

Neljapäeva õhtul tehakse algust Rally Estoniaga, kui kell 20.05 läbitakse Raadi mõisapargis esimene kiiruskatse. WRC2 klassis võistlev Georg Linnamäe (Toyota) ütles ERR-ile, et tal on kodusel etapil kõrged ootused.

Linnamäe rääkis enne esimest kiiruskatset ERR-ile, et tundis end rallieelsetel testidel ning testikatsel hästi. "Üpris rahul, hoog tundus hea. Tore oli, leidsime päris mugava seade endale. Tunne on hea," sõnas ta.

Linnamäe tuleb kodusele rallile tegelikult valitseva meistrina, sest mullu õnnestus tal Lõuna-Eesti teedel üldvõit vormistada. Rally Estonia ei kuulunud küll WRC-kalendrisse, aga sel aastal on see tagasi ning Linnamäe ütles, et tahab ka sel aastal positiivse tulemuse teha.

"Kui vaadata meie hooaega siiamaani, siis see on üpris aia taha läinud. Tahaks natukenegi palli veerema saada. Ilmselgelt sõidame, et võita, aga annan endale andeks, kui tuleb kõigest poodium!" naeris ta.

Kas kodune ralli tekitab lisapinget või -motivatsiooni? "Natuke mõlemat. Eks kodupubliku ees esinemine annab kindlasti motivatsiooni, teiselt küljelt tahad hästi esineda. Kahe otsaga, aga mulle on alati siin võistelda meeldinud, suures pildis ikkagi positiivne," sõnas ta.

Rally Estonia esimene katse sõidetakse neljapäeva õhtul algusega 20.05. ERR-i spordiportaal hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.