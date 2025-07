Teder jäi Briti lahtistel joone alla

Teder sai reedesel võistluspäeval kirja kaks double-bogey't ning neli bogey't, päeva teises pooles lõi ta ka kolm birdie'it ning lõpetas päeva tulemusega +5. Kahe päeva kokkuvõttes sooritas ta par'ist kaheksa lööki rohkem, kuid sellega ta sõelale ei jäänud ja Teder lõpetas oma suurturniiri debüüdi 137. kohaga.

"Putti taha jäi kõik, lihtsalt ei saanud griini lugemisega hakkama. Vahepeal oli täitsa naljakas, et ei saanud hakkama," rääkis Teder. "Lõpp hea, kõik hea. Peamine eesmärk oli viimasel rajal birdie teha ja kolm ideaalset lööki. Väljak oli uskumatu, karistas kohe ära, kui kehva löögi lõid. Kõik mängijad, kellega koos mängisin, said mõlemad cut'ist läbi."

Amatööride arvestuses jagas 20-aastane eestlane üheksa mehe konkurentsis viiendat kohta. Ameeriklane Ethan Fang ja šotlane Cameron Adam lõpetasid +3-ga, kuid nemadki ei pääse laupäeval starti, mis tähendab omakorda, et esmakordselt pärast 2019. aastat jääb amatöörmängijate auhind Silver Medal välja andmata.

Maailma esinumber Scottie Scheffler alustas päeva kuuendalt kohalt, kuid lõi kaheksa birdie'it ja kerkis päeva lõpuks võistluse liidriks (-10). Kolmekordne suurturniiri võitja Scheffler ei ole Openit kunagi võitnud, mullu jäi ta jagama seitsmendat kohta.

2022.aastal US Openi võitnud inglane Matt Fitzpatrick kaotab vaid löögiga – The Open on seni ainus major, kus Fitzpatrick ei ole kunagi esikümnesse jõudnud. Kahe löögiga kaotavad liidrile turniiri kahe aasta tagune võitja Brian Harman ning Hiina parim golfar, 2017. aastal Openil kolmanda kohaga maailma rabanud Haotong Li. Esinelik on järgmistega arvestatava vahe sisse teinud – järgmine viisik asub neist kolme löögi kaugusel ja siis juba riburada mööda teised.

Selge on see, et esikoha konkurentsis on praegu veel vähemalt 25 meest ehk kõik need, kelle seis on -2 või parem. Teiste seas on miinus kahe peal tiitlikaitsja Schauffele, soomlasest üllataja Oliver Lindell, rootslane Aberg, norralane Kristoffer Reitan ning taanlased Rasmus ja Nicolai Höjgaardid. Kodumaal võistlev Rory McIlroy lõi reedel -2 ning jagab kokkuvõttes 12. kohta.

Turniir sai läbi kõigi nende jaoks, kelle skoor oli +2 või üle selle – teiste seas said nädalavahetuse vabaks neljapäeval 69, aga reedel 76 löönud Tom Kim, viimastel nädalatel Touril võidukarika saavutanud Brian Campbell ja Aldrich Potgieter, neljapäeval 68-ga üllatanud Tai täht Sadom Kaewkanjana ning tipptegijad Collin Morikawa ja Brooks Koepka, kes lõpetasid +7-ga. Reedel 65 löönud Bryson DeChambeau ja 66 löönud Wyndham Clark pääsesid napilt võistlust jätkama.

Briti lahtiste ehk The Openi võitja selgub pühapäeval.