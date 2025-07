Teder pääses dramaatilise päeva järel esimese Eesti golfarina suurturniirile

Teisipäeval mängiti Briti lahtiste kvalifikatsiooni viimases faasis neljal golfiväljakul, igal neist pääses kahe ringi ehk 36 augu tulemusena 17.-20. juulil Põhja-Iirimaal Portrushi golfikeskuses toimuvale põhiturniirile viis mängijat ehk kokku jagati teisipäeval välja 20 põhivõistluse piletit.

20-aastane Teder võistles West Lancashire'i väljakul (par 72), kus tema üheks mängupartneriks oli maailma edetabelis ka 35. kohal olnud ameeriklane Harold Varner III. Esimese ringi läbis eestlane 70 löögiga ning jagas 20. kohta, kuid näitas pärastlõunal teises ringis sootuks paremat minekut.

Teder oli viimase augu eel liikumas päeva parima tulemuse (67) poole ning oli teisel kohal, kuid tema tiilöök ebaõnnestus ja publikul ei õnnestunudki palli kõrgest murust leida. Lõpuks pidi eestlane piirduma double bogey'ga ning jäi Lucas Herberti (-8), Sampson Zhengi (-7) ja George Bloori (-6) järel veel kolme mängijaga ning -5-ga jagama neljandat kohta.

Controversy on 18 with a lost ball for Teder, off back to the tee. He needs to make 6 to get in a playoff pic.twitter.com/f5C0ZUbUlc