Richard Teder: mängisin ikka väga hästi

Richard Teder on pääsenud esimese Eesti mängijana golfi suurturniirile, juuli keskel toimuvatele Briti lahtistele meistrivõistlustele. Edukas kvalifikatsiooniturniir lõppes teisipäeva õhtul, kolmapäeval tervitati Tederit kodumaal.

Teder mängis Inglismaal golfi suurturniiri The Openi ehk Briti lahtiste meistrivõistluste koha peale. 36 rajaga kvalifitseerujaid välja selgitada ei õnnestunud ning lisaradasid läksid välja mängima neli golfimängijat.

Kolmandal lisarajal õnnestus Tederil rada lõpetada kahe löögiga alla raja normaaltulemuse ehk nelja löögi asemel kahega. Nii kindlustas ta esimese eestlasena koha suurturniirile.

"Mängisin ikka väga hästi! Oli väga palju Tour'i mängijaid kohal. Vennad, kes teenisid nädal varem miljoneid. Olen väga uhke enda soorituse üle," lausus Teder ERR-ile.

"Pole kunagi varem play-off'is kaotanud, nii et olin üsna enesekindel. Tegin ideaalse löögi. Kohe, kui maandus, enamik inimesi arvas, et läheb sisse. Ma ise vaatasin ka ja läks õnneks."

"Me kõik unistame sellistest momentidest ja seekord on see päris," rõõmustas Teder.

Suurturniir The Open toimub juuli keskel Põhja-Iirimaal.