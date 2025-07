Pritsik ja Hirv tulid rattaorienteerumises Eesti meistriteks

Rattaorienteerujate pikk nädalavahetus sai pühapäeval lõppakordi sportlastele füüsiliselt kõige nõudlikuma distantsiga - Meeste põhiklassi rada oli planeeritud linnulennuliselt 31,5 km ja naiste rada 26,7 km.

Rajameister Erik Aibast oli sportlastele ettevalmistanud rajad, mis hõlmasid koos eelmiste päevade maastikuosadega Padisel ja Vasalemmas ka nende vahel paikneva Rummu karjääri ümbruse. Põhiklasside rajad olid mitmekülgsed - oli palju väga tehnilisi teevalikuetappe ning raja lõpuni tuli eksimuste vältimiseks püsida täielikult kaardis.

Meeste põhiklassi esimesed kaks kohta kuulusid teist päeva järjest Soome duole. Üldvõitja Tomi Nykänen ajaga 1:43.04 noppis kaasmaalase Miika Nurmi ees võidu kahe minuti ja 27 sekundiga. Kolmandana lõpetas sel nädalavahetusel juba teist korda Eesti ning Balti meistriks tulnud Sander Pritsik tulemusega 1:46:18.

Pritsikule järgnes lühiraja Eesti meister Tõnis Erm (+7.37 Pritsikule), Eesti meistrivõistluste raames sai kolmanda koha Mihkel Mahl (+13.47).

Naiste põhiklassis oli tavaraja kohta võitlus kõrgeimate kohtade nimel tihedam kui meestel ning kiireimate sportlaste raja läbimise aeg küündis lausa kahe tunnini. Kolmandat päeva järjest võttis üldvõidu noor ja andekas Soome esindaja Silja Yli-Hietanen, ajaga 1:58.56. Temast vaid 35 sekundi kaugusele jäi sel nädalavahetusel oma teise Eesti meistritiitli lunastanud Eleri Hirv. Teine koht ja Balti meistrivõistluste pronksmedal kuulus Marii-Isabel Allikbergile (+5.05 Hirvele) ja kolmas koht Karin Kriisile (+12.06).

Juunioride konkurentsis võitis meesteklassis veenva eduga Eesti meistritiitli Kennet Keerberg ja naiste seas pälvis kolmandat päeva järjest meistritiitli Sandra Arak. Balti meistrivõistluste medalid läksid juunioride klassides seekord jagamisele lõunanaabrite vahel.

Kodused meistrivõistlused tugevas konkurentsis on rattaorienteerujatele selleks hooajaks läbi. Koondislastel on pilk suunatud juba 11.-17. augusti suunas, kui kavas on täiskasvanute ja juunioride maailmameistrivõistlused.