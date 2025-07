Heiko Rannula: meie trumbid peavad olema meeskondlikkus ja füüsiline pool

Eesti korvpallikoondis alustas ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks, mille alguseni on jäänud veidi rohkem kui poolteist kuud. Koondise kandidaatide nimekirjas on praegu 22 mängijat.

EM-finaalturniiriks korvpallimeeskonna nimekirja saanud 22 korvpallurist 17 viibisid meeskonna tutvustamisel ja mänguvormide esitlusel esmaspäeval Tallinnas Ülemiste keskuses. USA-s ülikoolikorvpalli mängivad Kerr Kriisa ja Henri Veesaar said samuti nimekirja ja nende saabumiseks hoitakse uksed lahti.

"See on raske teema, mitte ainult meile, vaid kogu Euroopa korvpallile praegu. Kuna see ülikoolikoss on nii võimsaks läinud, et seal on oma nüansid, mille vastu ei saa meie ega agendid. Kindlasti anname parima, et omalt poolt kõik ära teha ja eks siis näeb, mis välja kukub," ütles koondise peatreener Heiko Rannula.

Mitmed tagamängijad on taastumas operatsioonidest, pikematest meestest jäid hiljuti vigastuste tõttu kõrvale Mihkel Kirves ja Taavi Jurkatamm. Rannula sõnul võib suve jooksul mängijate valikus toimuda paratamatult veel muudatusi sõltuvalt asjaoludest.

"Esimesed kaks nädalat alates tänasest on ikkagi rohkem individuaalne ja kehaline pool. Üritame nii teha, et 21. juulist on meeskond Kääriku laagris koos. Meeskond on vaja saada väga heasse vormi nii füüsiliselt, vaimselt kui ka taktikaliselt. Kui meie tahame selle koondisega tulemust teha, siis peame olema väga head just meeskonnana. Meie trumbid peavad olema meeskondlikkus ja füüsiline pool – selle peame kindlasti heasse seisu saama," jätkas Rannula.

Augustisse on enne EM-finaalturniiri planeeritud viis kontrollmängu, neist esimene Kääriku laagri järel Leeduga. "Eelkõige ikkagi anname juba varakult aru, et vormis peame ikkagi olema augusti lõpus, mitte augusti alguses ja teistel samamoodi. Võtame sammhaaval ja usun, et viis mängu on optimaalne. Kui saame võib olla ühe mängu juurde, veel parem. Kui ei, pole ka hullu," märkis peatreener.

Koondis alustab EM-finaalurniiri Riias 27. augustil Serbia vastu.