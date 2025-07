FIA presidendiks pürgiv ameeriklane heidab Ben Sulayemile ette viletsat juhtimiskultuuri

59-aastane Mayer töötas kuni viimase ajani vormel-1 sarjas kohtunikuga ja ta on ühtlasi ka McLareni võistkonna endise bossi Teddy Mayeri poeg. Varem on ta pidanud erinevaid ameteid USA autospordis. "Usun, et olen õige inimene, õigel ajal ja õiges kohas," sõnas ta Silverstone'i F1 etapil antud pressikonverentsil ja lisas, et on oma kampaania kallal juba pool aastat tööd teinud.

"Mida ma näen, on läbikukkunud juhtimine," kirjeldas ta praeguse FIA tegevust. "Reformide asemel oleme näinud etendust. Lavakujundusega on meile jäänud edusammude ja juhtimise illusioon, samal ajal, kui tema ametisse nimetatud kõrgem meeskond on lahkunud."

Mayer on väitnud, et vallandati mullu novembris F1 kohtuniku positsioonilt Ben Sulayemi assistendi tekstisõnumiga. Ta ei pea oma kandideerimist siiski karistusoperatsiooniks. Ameeriklane ei täpsustanud, kellest täpsemalt koosneb tema meeskond, kuid tunnistas, et seal on veel mõned vabad kohad. Küll aga olevat tal Suurbritannia mootorispordi toetus.

Lisaks FIA-t 2021. aastast juhtivale Ben Sulayemile oli presidendi positsioonile kandideerimist kaalumas ka kahekordne autoralli maailmameister Carlos Sainz seenior, kes aga otsustas seda siiski mitte teha.

Pühapäeval kommenteeris Mayeri väiteid ka Ben Sulayem ise. Ta ei nõustunud, et organisatsioonis oleks väidetud hirmuvalitsus või juhtimine oleks ebaõnnestunud. "Ma lihtsalt naersin selle peale. Mul tuli tegelikult ka muie näole," lausus ta uudisteagentuurile Reuters. "Kes iganes nii ütleb, sel pole FIA-ga mingit sidet. Ausalt."

"Sa võid FIA-sse sisse astuda ja ise selles veenduda. Istuge nendega maha, öelge, et räägitu jääb vaid teie vahele ja küsige neilt seda. Ma arvan, et ta [Mayer] ajab siin ajastud segi."

Ben Sulayem vihjas sellega Concorde'i väljakule, mille ääres organisatsiooni peakorter asub. Sellel platsil viidi Prantsuse revolutsiooni ajal 18. sajandi lõpul läbi avalikke hukkamisi giljotiiniga.

Araabia Ühendemiraatidest pärit presidendi perioodil on siiski mitmed tippametnikud FIA-st lahkunud. Näiteks tänavui aprillis tegi seda Robert Reid, kes töötas spordivaldkonna asepresidendina. "Otsuseid langetatakse suletud uste taga, astudes mööda nendest struktuuridest ja inimestest, kelle esindamiseks FIA eksisteerib," oli toona tema karm kriitika.

Samuti heidetakse talle ette reeglimuudatusi, mis teevad talle vastuseismise keerulisemaks. Mais sõnas Ben Sulayem Reutersile, et on FIA kontori puthaks teinud ja vabastanud selle vaenlastest, kes tahtsid talle noa selga lüüa. Nüüd ütles ta seepeale: "Asi pole selles, et nad ei tahaks mind pussitada, neil pole selleks enam põhjust. Numbrid ei valeta... nad [organisatsiooni liikmed] on õnnelikumad, kui näevad, et raha investeeritakse tagasi. Ja kõik on korralikult valitsetud."

Presidendivalimisi ta ei karda ja on oma sõnul nendeks valmis. "See on nagu kiivri pähe panemine ja kinnaste kätte tõmbamine. See meenutab mulle võidusõite ja võistlemine on alati hea," põhjendas Ben Sulayem. "Meil on selged juhised, mille järgi ei saa enam millegagi jännata ja seda ei juhtu kunagi, mitte minu valitsemisajal."