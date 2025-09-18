X!

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

Autosport
Laura Villars.
Laura Villars. Autor/allikas: laura_villars/Instagram
Autosport

Šveitsi autosportlane Laura Villars teatas neljapäeval, et kandideerib detsembris toimuvatel rahvusvahelise autoliidu (FIA) presidendivalimistel.

Esimese naisena FIA presidendiks pürgiv 28-aastane Villars rõhutas neljapäevases avalduses, et tema eesmärk on FIA-s sisse juurutada demokraatlikum, läbipaistvam ja vastutustundlikum juhtimiskultuur, mis oleks senisest avatum naistele ja noorematele põlvkondadele.

Oma valimisprogrammis tõstis šveitslanna esile viis peamist prioriteeti: tugevdada klubide rolli regulaarsete konsultatsioonide ja kaasava juhtimise abil; suurendada FIA finants- ja otsustusprotsesside läbipaistvust; luua eraldiseisev märgis, mis tunnustaks jätkusuutlikkuse eestvedajaid; arendada naistele mõeldud õppeprogramme ja mentorlust ning teha FIA-st ülemaailmne eestkõneleja liiklusohutuses.

Et Villars saaks oma kandidatuuri ametlikult kinnitada, peab ta hiljemalt reedeks, 19. septembriks esitama nimekirja oma tiimiliikmetest.

Šveitslanna alustas oma karjääri mootorispordis 14-aastasena ning on võistelnud erinevates rahvusvahelistes võistlussarjades. Tema kõrval kandideerivad veel praegune FIA president Mohammed Ben Sulayem ja kuni viimase ajani vormel-1 sarjas kohtunikutööd teinud Tim Mayer.

Presidendi kohale kandideerimist kaalus ka kahekordne autoralli maailmameister Carlos Sainz seenior, kes otsustas juunikuus seda siiski mitte teha.

Valimised toimuvad 12. detsembril Usbekistani pealinnas Taškentis FIA üldkoosolekul. 63-aastane Ben Sulayem on ametis olnud alates 2021. aastast, enne teda oli presidendiks prantslane Jean Todt.

Toimetaja: Henrik Laever

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

MIcrosoft Edge logo