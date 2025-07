Verstappen napsas McLarenite ees parima stardikoha

Norrise kõrval stardib teisest reast ka George Russell (Mercedes; +0,137) ja kuigi Ferrarid näitasid vabatreeningutel lootustandvat kiirust, tuli neil leppida kolmanda stardiriviga: viies oli tänu kehvale viimasele sektorile Lewis Hamilton (+0,203) ja kuues Charles Leclerc (+0,229).

Neile järgnesid uustulnukad Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ja Oliver Bearman (Haas), aga mõlemad stardivad pühapäeval kaugemalt. Antonelli peab loovutama rivis kolm kohta seoses eelmise nädala otsasõiduga Verstappenile ja Bearman sai kvalifikatsiooni esimesel sessioonil punase lipu eiramise eest kümnekohalise karistuse.

