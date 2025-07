Soomer keerulisest perioodist: mul oli esimene talv, kus ma ei sõitnud meetritki

Hannes Soomer hoiab pärast kolme etappi Saksamaa meistrivõistlustel ehk IDM sarjas Superbike-klassis liidrikohta. Keerulise talve järel on BMW tiimi kuuluva Soomeri jaoks hooaeg edukalt kulgenud.

"See eelmise aasta lõpp oli päris selline... Läks nagu käest ära, et õlavigastus ja siis operatsioon otsa. Mul oli esimene talv, kus ma ei sõitnud mitte meetritki mootorrattaga. Selles mõttes oli nagu teistsugune talv, aga peale seda oli päris ikkagi selline tihe graafik erinevate mootorratastega," sõnas Soomer.

Hea hooaja taga on tema sõnul stabiilsus. "Aasta esimesed kolm etappi on olnud pigem sellised, et oleme olnud stabiilselt tugevad. Me ei ole olnud mitte ükski nädalavahetus näiteks kvalifikatsioonis esimesed, me ei ole olnud ülekaalukalt kõige kiiremad, aga me oleme iga päev ja iga trenn olnud esiotsas, esikolme sees. See on see, mis on meid selle punktitabeli esiotsa viinud."

Teistes sarjades teeb Soomer praegu kaasa varusõitjana. "IDM on ainuke sari, kus ma võitlen üldarvestuse koha nimel. Pikamaa MM-il sõidan iga etapp erineva mootorrattaga. Le Mansis sõitsin nädala siis selle tehase mootorrattaga. SPA kaheksa tunni sõidu sõitsin Belgia meeskonna Superstocki mootorrattaga, kus me võitsime. Suzukas on veel kolmas võistkond. See, mis seal aasta lõpus 24 tunni sõidul saab, seda ei oska isegi arvata. Ma olen selline laenumees natuke BMW-l, keda nad saavad saata, kuhu ja millal nad seda tahavad."

Ka lähitulevikus näeb Soomer ennast ennekõike sprindis võistlemas. "Ma olen piisavalt noor ja piisavalt kiire, piisavalt näljane, et sõita veel sprindis siis, kas Saksa MV võita. Kui tekib mingi võimalus MM-i Superbike'i tagasi minna, siis ma sellele kindlasti ära ei ütle."

"Aga selleks, et sinna MM-i tagasi minna, seal peab olema õige meeskond ja õiged tingimused. Et olla Saksamaa MV esimene on oluliselt parem mulle, minu sponsoritele ja meeskonnale, kui minna viletsa meeskonnaga Superbike'i MM-ile ja olla seal viimane. Isegi ringiajad on meil seal IDM-i eesotsas kiiremad kui MM-il 15. kohast tahapoole," lisas Soomer.

Järgmine Saksamaa meistrivõistluste etapp algab juba sel reedel Oscherslebenis.