Soomer sai Tšehhis kaks kuuendat kohta

Võistlussõidud peeti tingimustes, kus rajakatte temperatuuriks mõõdeti üle 60 soojakraadi ja õhusoojus oli 40 kraadi kandis. Palav ilm mõjutas teistest enam Soomeri ja tema võistkonnakaaslase tsiklite mootoreid, mistõttu jäid eestlase laeks kaks kuuendat kohta ning nendegi pärast tuli kõvasti võidelda.

"Mida enam temperatuur tõusis, seda raskemaks meil läks," nentis Soomer võistluse järel. "Reedel jäin esimeste treeningute käigus õige napilt alla vaid liidrile, ent laupäeval tuli kvalifikatsioonis neljas koht vere maitsega suus ja võistlussõitudes tuli kakelda meestega, keda näen enamasti pärast võistlust boksiteel."

Teises võistlussõidus jõudis ta esimesse kurvi kolmandana, ent siis tuli stardijärgse sagina tõttu pidurdamine pikaks lasta ja rajale naasmine ebaõnnestus, mistõttu alustas Soomer liidrite tagaajamist alles üheksandalt kohalt.

"Tegin, mis suutsin, aga kaks kuuendat kohta olid seekord minu laeks ja needki ei tulnud kergelt. Positiivse emotsiooni tekitasid vaid esimeses kurvis olnud fännid koos lipumere ja lipuvärvides suitsuga. Hea meel oli sellegi üle, et meeskond tegutses veatult ning kõik mida rajal teha saab, tegime hästi," selgitas Soomer.

"Nüüd tuleb aru saada sellest, miks me kaotame konkurentidele sirgetel ja kurvidest väljumistel ning miks me oleme temperatuuride tõustes haavatavad. Tiimikaaslane suutis eelmisel etapil ühe võistlussõidu võita, ent seekord tuli temalgi minu selja taga oma koha eest rassida," lisas ta.

EuroMoto sarjas on nüüd pigem paus, järgmine etapp toimub 2. augustil Saksamaal Oscherslebenis.

Tuleval nädalavahetusel võistleb Soomer Jaapanis, kus peetakse kestvussõidu MM-võistluste kolmas etapp.