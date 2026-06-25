Tšehhi EuroMoto etapile suunduv Soomer: nagu läheks koju

Soomer jättis eelmise etapi Brnos vahele, sest osales BMW tehasevõistkonna ridades Hispaanias toimunud MM-etapil, kus tulemused kõige paremad ei olnud. Samal nädalavahetusel toimunud EuroMoto etapil saavutasid BMW rattad aga vägagi kõrgeid kohti.

"See näitab, et vahest ei olegi Ducati nii suur koll, nagu me hooaja alguses arvasime," naeris Soomer. "Vahest oli neil Brnos paha päev, aga teine etapp näitas, et kõik on võimalik ja mina lähen Mosti nagu oma koju. Mulle see rada meeldib, mullu õnnestus mul seal võita ja üle pika aja saame taas kokku kõigi meie meeskonna liikmetega, mis on omaette suureks boonuseks."

Pärast kolmandat etappi lendab Soomer edasi Jaapanisse, et valmistuda Suzuka kaheksa tunni kestvussõiduks, mis mullu vigastuse tõttu vahele jäi. "Meil pole hoida suurt midagi, küll aga võita ja ainuke murekoht on see, et võimaliku kukkumisega vigastust üles ei nopiks," lisas eestlane.

EuroMoto hooaja kolmanda etapi võistlussõidud peetakse pühapäeval.