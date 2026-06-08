Soomeri tiimi nädalavahetus läks aiataha: polnud meie päev

Eestlase meeskonna jaoks algasid äpardused juba esimese grupi kvalifikatsioonis, kui Sylvain Guintoli ei saanud vihma ja avariide tõttu kokku panna ühtegi korralikku kiiret ringi. Naomichi Uramotol läks pisut paremini ja lõpus päästis meeskonna jaoks päeva Soomer, kes sõitis oma rühmas välja teise aja.

"Tegelikult jäi kvalifikatsioon kripeldama, sest sain teha vaid ühe kiire ringi, mille lõpus tuli aeglasematest mööduda. Alustasin seejärel kohe uut ringi ja olin sektoriaegades eelmisest isegi 0,6 sekundit nobedam, ent siis hakkas taas sadama ning sinna see üritus läks. Saime kokkuvõttes seitsmenda stardikoha, ent kui minu teine kiire oleks õnnestunud, võinuksime olla kohe esikolmiku kannul," sõnas eestlane.

Esimese sõitjana läks rajale eksmaailmameister Sylvain Guintoli, kes tõstis meeskonna üsna kiiresti neljandale kohale. Ent siis läks esimest poodiumikohta taga ajades üks pidurdamine pikaks, ja rajale naastes sõitis mees tagasi vaadates vihmaveerenni, mis päädis kukkumisega

Järgnenud remont kukutas võistkonna võistlejate rivi lõppu, kust alustati marulist tagaajamist. Ent paraku ootas ees ka teine kukkumine, kui Guintoli trajektoor lõikus kiires kurvis aeglasemate sõitjatega nii õnnetult, et kokkupõrget ei olnud võimalik vältida. Ja et õnnetus juhtus kiirusel üle 200 km/h, sai prantslane kergelt vigastada ja jäi edasisest võistlusest kõrvale.

Seetõttu pidid Soomer ja Uramoto umbes poole võistluse peal vahetused omavahel ära jagama. "Seekord ei olnud lihtsalt meie päev," nentis eestlane. "Jah, Sylvain riskis, aga ta poleks seda teinud, kui meil poleks olnud potentsiaali. Ja viimast oli meil nii palju, et võinuksime olla BMW tehasemeeskonna järel teised. Isegi pärast esimest kukkumist olnuks hea tulemus veel võimalik, sest Sylvainiga umbes samal ajal kukkunud Suzuki-mehed tulid lõpuks neljandaks, aga teine maaühendus lõpetas meie jaoks isegi teoreetilised lootused."

Spa kaheksa tunni sõidu võitiski BMW tehasemeeskond, kellele järgnesid Yamaha tehasemeeskond ja Kawasaki Webike Trickstar. Kõik kolm võistkonda sõitsid kiireima võistlusklassi EWC arvestuses ja esimese nn standardrattana tuli üldarvestuses kuuendale kohale Revo-M2 nimeline võistkond. Võistluse lõpetas 40 meeskonda ja Soomeri võistkond ületas finišijoone 25. kohal, olles EWC arvestuses eelviimane ning teenides etapilt seitse punkti.