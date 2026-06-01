Hannes Soomer naaseb tippsarja etapilt kahetiste tunnetega

Hannes Soomer võttis lõppeval nädalavahetusel osa maailmameistrivõistluste kuuendast etapist mootorrataste ringrajasõidus klassis Superbike (WorldSBK), kus ta asendas BMW tehasevõistkonna sõitjat Danilo Petruccit, kes ei saanud vigastuse tõttu Hispaanias kaasa lüüa.

Eestlasel Aragoni rajal punktidele tulla ei õnnestunud. Esimese sõidu ta katkestas ja teises oli 18. Vahepealse sprindi lõpetas 15. kohal, aga sprindis teenivad punkte 15 asemel üheksa paremat. "Tegime seda, mida meilt oodati," ütles ta siiski kommentaariks.

"Võistkond vajas kõrvalt värsket pilku, et tsikli arendusega edasi minna ja seetõttu oli nende fookus pigem võistlusele eelnenud Misano testil, mitte niivõrd võistlusel endal. Tegin, mida nad soovisid ja andsin tagasisidet, loomulikult ootasin võistluselt enamat, aga WorldSBK sarja ratas ning meie EuroMoto nn poeratas on pärit eri planeetidelt ja esimesega jäi hea tulemuse jaoks võistluskogemust napiks."

Esimesest võistlussõidust Soomer tulemust kirja ei saanud, lühema Superpole-sprindi lõpetas ta 15. kohal ja teise võistlussõidu hoolimata kukkumisest 18. kohal. "Mõlemad kukkumised tulid täiesti ebaloogilistes kohtades," oli mootorrattur nõutu.

"Ma võisin suuri riske võttes kokku panna ühe hea ringi, ent ring hiljem võis ratas mind niimoodi üllatada, et eelis sulas käest. Kogenum tiimikaaslane on nende kitsaskohtadega paremini sina peal, seepärast jäi tema seekord rajal püsti."

Eeloleval nädalal on Soomerit ees ootamas lühike hingetõmbepaus, ent nädala teises pooles tuleb mehel taas BMW M 1000 RR-i selga istuda, sest laupäeval sõidetakse Belgias Spa ringrajal kestvussõitude MM-sarja teine etapp, kaheksa tunni sõit.

Toimetaja: Siim Boikov

