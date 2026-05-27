Hannes Soomer stardib nädalavahetusel superbike'ide MM-sarjas

BMW võistkonna mõlemad põhisõitjad Danilo Petrucci ja Miguel Oliveira on hetkel vigastatud ning seega läheb võistkond etapile varusõitjatega: Oliveirat asendab Michael van der Mark ja Petrucci asemel hüppab tsikli selga Soomer.

28-aastane Soomer testis tsiklit eelmisel nädalal Misanos ja peaks selle võrra paremini valmis olema, et laupäeval-pühapäeval Aragonis võistlema asuda.

Eestlane on ka varem superbike'ide sarjas võimaluse saanud: 2023. aastal tegi ta kaasa etapid Mostis ja Magny-Cours'is ning tuli kuue sõidu peale parimal juhul 15. kohale, mis tõi ka ühe MM-punkti.

Soomer on viimased hooajad keskendunud sõitmisele EuroMoto Championshipi sarjale, kus on teinud mitmeid edukaid kihutamisi. Samuti on eestlane teinud kaasa erinevates kestvussõidu sarjades.

Superbike'ide MM-sarja valitseb viie etapi järel täielikult Ducatil kihutav itaallane Nicolo Bulega, kes on võitnud kõik 15 sõitu. BMW omadest on hetkel parim Oliveira, kes on saanud neli pjedestaalikohta ja hoiab viimastest sõitudest eemal olnuna kaheksandat kohta.