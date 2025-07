Mihkels ei sõida Tour de France'il: ega ma otsuse tagamaadest ei tea

22-aastane Mihkels kuulus enda sõnul meeskonna pikemasse nimekirja laupäeval algavaks Prantsusmaa velotuuriks, aga koduklubi lõplikusse valikusse eestlane siiski ei mahtunud.

"Kaaluti mind panna, lõpuks ei lähe. Aga ega ma otsuse tagamaadest ei tea. Mulle öeldi, et ma sel aastal ei lähe ja mulle anti alternatiivne kalender ette ja olen sellega rahul," lausus Mihkels ERR-ile.

Värskelt grupisõidus Eesti meistriks tulnud Mihkels tunnetab, et profiratturina on tema areng jätkunud. Hooaja esimese poole tulemustest tõstab Tartust pärit Mihkels esile ühte.

"Ma tooksin välja selle Brügge kolmanda koha. See on mu esimene World Tour kategooria ühepäevasõidu poodium. Selle üle oli ka tiim väga õnnelik, sest tol hetkel nad ei olnud World Tour klassiku poodiumil väga kaua olnud juba," tähtsustas rattur.

Uuest nädalast jätkab Mihkels treeningutega mäestikutingimustes, augustis on plaanis osaleda järjest mitmel lühemal velotuuril alustades Poolaga. Hispaania velotuuri Vuelta stardis tänavu Mihkelsit pigem ei näe.

"See on üks valikutest, aga seal ei ole mulle väga palju sobivaid etappe," põhjendas eestlane. "Tõenäoliselt on mõistlik sõita teistsugust kalendrit, teisi ja lühemaid velotuure, kus mul avaneb võimalusi palju rohkem. Sooviks kusagil etapivõidu ära võtta. See on eesmärk."