Eestlased võitsid maailma ühe raskema aerutamismaratoni

Võistluse pikkus on 715 kilomeetrit, mida paraku sarnaselt eelmisele aastale lühendati pea poole võrra. Põhjuseks taas Yukoni piirkonna metsatulekahjud.

Metsatulekahjud on kahjuks igal aastal Kanadas aina suurem probleem ja võistluse korraldajad pidid teist aastat järjest vastu võtma raske otsuse. Stardi eelõhtul saabus info, et võistlus lõppeb Carmacksis, mis oleks algselt olnud kohustuslik puhkepaus. Põhjuseks võistlejate turvalisus ja samuti ka see, et mitte koormata hädaolukorras niigi suure pinge all töötavaid päästjaid, kelle esmane eesmärk on tagada turvalisus kohalikele elanikele ja nende varale. See otsus tähendas võistlejate jaoks seda, et kõik eelnev strateegia tuli tundidega ümber mängida ning välja mõelda uus plaan kiireks 300-kilomeetriseks sprindiks, kus hea tulemuse saavutamiseks tuleb tempot kogu aeg üleval hoida, puhkuseks järgmise ööpäeva jooksul aega ei ole.

Marek Lindmaa ja Rait Hutrov alustasid Yukoni jõel sõidetavat võistlust hästi, asudes kohe stardist liidritegruppi. Kajakkide klassi liidrikohta ei antud kordagi käest, üldarvestuses oldi terve sõidu vältel pjedestaalikohal. Eestis toodetud World of Kayaks kajakiga läbisid mehed 300 kilomeetrit 20 tunni ja 48 minutiga, jõudes Carmacksisse kell 5.48 hommikul.

Kogu võistluse jooksul ei käinud nad kordagi kaldal ja kõik vajalik sai tehtud kajakis sõidu ajal. Sõidu vältel saadi ka selgelt aru, miks sõit lühemaks tehti kui sõideti ka tulekahjude vahel.

Marek Lindmaa ja Rait Hutrov aerutamismaratoni finišis Autor/allikas: Erakogu

"Oli selge, et ees ootab kiire ja valus sprint. Hea tulemuse saavutamiseks tuli hoida tempot pidevalt üleval. Teadsime, et see ööpäev saab olema raske – intensiivne, kurnav ja halastamatu. Pikematel distantsidel on vähemalt taastumishetki, aga siin ei olnud võimalust. Algusest lõpuni tuli vajutada. Viimase hetke plaanist hoidsime kinni sõna otseses mõttes küünte ja hammastega," kommenteeris Lindmaa. "Vesi oli rekordiliselt madal – viimase poolsajandi üks madalamaid tasemeid – ja see muutis iga kilomeetri ettearvamatuks. Madalad kivised lõigud ja liivased madalikud nõudsid pidevat tähelepanu. Toitumine kannatas: sooja sööki me ei valmistanud, sest paadis ei olnud selleks enam lihtsalt aega. Terve sõidu tegime ära spordigeelide ja batoonide toel. Kaldale ei astunud me kordagi. See oli julge otsus aga samas ka õige."

"Alguses arvasime, et sellistes oludes jõuame Carmacksisse – umbes 300 kilomeetrit – 22 kuni 24 tunniga. Kuid lõpuks olime kohal vähem kui 21 tunniga. Kõik varasemad isiklikud ajarekordid said sellega ületatud. Seega – olen väga rahul," lisas Lindmaa. "Mind on alati saatnud üks mõte: "Tähtis ei ole võit ega isegi osavõtt, vaid see, et sa annaksid endast parima. Kui seda teed, siis tuleb kõik, mida väärt oled" Me andsime endast parima – ja saime vastu parima, mis sel hetkel võimalik oli: kajaki klassi esimesed ja absoluutarvestuse kolmandas koht!"

"Olen aastaid imetlusega vaadanud Yukoni võistlejaid ja mõelnud, mis tunne on esiotsas sõita. Rasked trennid ja hommikused tõusmised kell 5.30 tasusid lõpuks ära. Muidugi, kui finišisse jõudsime, oli üsna tühi tunne ja tegelikult pole see siiani veel päris kohale jõudnud, et sellise tulemuse tegime," lausus Hutrov. "Minu jaoks oli võistluse kõige raskem osa söömine, umbes poolel maal keeldus keha sööki vastu võtmast ja seega tegelesin pidevalt okserefleksiga ja söögi neelamisega. Nüüd peab lihtsalt olema õnnelik!"