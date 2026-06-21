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Eesti aerutajad tulid Kanada maratonil teiseks

Aerutamine
Marek Lindmaa ja Martin Kreek
Marek Lindmaa ja Martin Kreek Autor/allikas: Erakogu
Aerutamine

Eesti aerutajad Marek Lindmaa ja Martin Kreek tulid maailma ühel raskemal maratonil Yukon River Quest kajakkide seas teiseks.

Tegu on Kanadas mööda Yukoni jõge sõidetava võistlusega, mille start on Whitehorse'i linnas ja finiš Dawson Citys. Kogu distantsi pikkus on 715 kilomeetrit.

Kui kahel eelmisel aastal on võistlus olnud metsatulekahjude tõttu lühem, siis sellel aastal olid olud soodsamad ja sõit oli täies pikkuses. Ilmastikuolud lihtsad ei olnud: oli vihma, tuult ja sekka ka päikesepaistet. Kokku startis võistlusele 64 paati ja 165 aerutajat.

Kui Lindmaa jaoks on see koos Yukon 1000 võistlusega juba viies Yukoni jõel sõidetud võistlus, siis Martin Kreek oli sellel võistlusel esimest korda.

"Tunne on võimas, minu jaoks neljas kord siin osaleda ja kui eelmisel aastal koos Rait Hutroviga sõites oli võistlus metsatulekahjude tõttu lühem ja me võitsime selle omas klassis, siis sel aastal sai sõidetud täispikk võistlus ja teine koht on tugev saavutus," muljetas Lindmaa vahetult pärast finišit.

Kreek lisas: "Jah, kui eelmine aasta olid metsatulekahjud, siis siin lõpu poole oli ka sellel aastal juba näha, et miskit hakkab taas juhtuma. Minu jaoks oli see esmakordne kogemus ja tunded on loomulikult laes, võimas katsumus ja pingutus ja tulemusega väga rahul."

Laupäeval sõidu lõpetanud Lindmaa ja Kreek kulutasid kogu distantsi peale kaks päeva, üheksa tundi, 35 minutit ja 53 sekundit. Selle sees on ka kohustuslik kümnetunnine puhkepaus 300 kilomeetri peal.

Kajakkide klassi võitjad olid Portugali aerutajad Luis Vieria ja Antonio Palavra. Eestlaste koht üldarvestuses, kus sees nii kajakid, kanuud kui ka suuremad paadid, oli kaheksas.

Toimetaja: Siim Boikov

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