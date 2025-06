Tänak: peamine eesmärk on rehve tervena hoida

"Mõistagi on meil täna parem stardipositsioon kui eile, kuid samuti tunnen end autos kindlamalt. Parem tasakaal ja lihtsam kõike hallata. Hommikupoolik oli siiski üsna raske," ütles Tänak ning lisas, et muutis võistluspäevade vahel auto seadistust. "Läksime tagasi algsete seadistuste juurde."

Pärastlõunasel teisel läbimisel on eesmärk rehve tervena hoida. "See on kindlasti meie peamine ülesanne. Samuti peame head sõidurütmi ja tunnetust hoidma. Pärastlõunal võivad olud pisut teistsugused olla, nii et kõik on veel lahtine."

Ogier märkis, et Tänakul oli päeva esimeses pooles kaks suurt eelist. "Ma teadsin, et meil ei ole võimalik Otile vastu saada kahel põhjusel: rehvivalik ja stardipositsioon. Tal oli üks pehme seguga rehv rohkem kui mul ja see oli selgelt targem valik."

Laupäevane võistluspäev jätkub kolme kiiruskatsega, millest esimene algab kell 15.22. Sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali otseblogi.