Rannula sõlmis Legiaga kolme aasta pikkuse lepingu

Eelmisel kolmel hooajal esmalt Pärnu Sadamaga ja seejärel BC Kalev/Cramoga Eesti korvpallimeistriks kroonitud Rannulast sai Legia peatreener veebruaris ning tema käe all võitis meeskond Poolas hooaja lõpus 26 mängust 19.

Reedel kinnitas Legia, et on eestlasest juhendajaga sõlminud uue, 2027/28 hooaja lõpuni kestva lepingu. Rannula eelmine leping oleks lõppenud järgmise hooaja lõpus ehk 2026. aasta suvel.

"Neli kuud tagasi siia tulles teadsin, et mul seisab ees palju väljakutseid. See oli keeruline teekond, pidime meeskonnana palju kasvama ning võitlesime väga kõvasti, et sellega hakkama saada. Saavutasime Legiaga ajaloolise tulemuse. Mul on hea meel kinnitada, et jätkan siin järgmised kolm aastat ja ma ei jõua ära oodata, et kõiki jälle järgmisel hooajal näha," sõnas Rannula ise klubi kodulehe vahendusel.