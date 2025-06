Rannula jätkab Legias: nüüd tuleb kanda kinnitada

Rannula klubi juhtis seitsmendat mängu sisuliselt terve aja, aga otsustavat kohtumist võõrustanud Lublini Start jõudis mõned minutid enne mängu lõppu esimese eduseisuni. Legia mängis aga otsustavatel hetkedel kindlalt ning realiseeris 92:82 (23:18, 19:19, 22:24, 28:21) võidu ning Poola meistritiitli.

Poole hooaja pealt Legia juhendajaks saanud Rannula ütles ERR-ile, et leppisid klubiga juba enne finaalseeriat lepingupikenduse kokku. "Jään Legiasse järgmiseks hooajaks, meil on Meistrite liiga alagrupp kindel. Usun, et see on mulle täpselt paras moment edasi minna. Kindlasti järgmine hooaeg jätkan siin," sõnas treener.

Legia polnud Poola meistriks tulnud alates 1969. aastast ning tiitel tähendab linna, klubi, mängijate ja ka treeneri jaoks väga palju. "Kui läksin veebruari lõpus otse koondiseaknast Poola, olid ikka omad kartused ja täiesti tundmatu maa. Läksin pea ees vette ja ujusin välja," ütles Rannula.

"Mul on väga hea meel, et sain lõpuks mängijatega ühise keele, kuigi alguses oli raske. Väga palju erinevaid isiksusi, kellega tuli vaeva näha ja oli väga raskeid momente," jätkas ta. "Meil oli hästi kirju seltskond, ma ei räägi Euroliiga ja NBA tasemest, aga võrreldes Eesti eelarvetega on teised numbrid ja isiksused. Alguses tuli kõigepealt enda respekt välja teenida, siis hakata neid voolima. See võttis aega, aga asja sai."

"Aga seda magusam see võit täna on," ütles Poola meister.

Varssavi Legia Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com

Rannula sõnul ajas ta algusest peale Legias üht mantrat: talenti on, aga ei mängita meeskonnana. "Läks aega, aga asja sai. Lõpuks mängisime nagu meeskond, kujunesid rollid välja. Tekkisid liidrid rünnakul, tekkisid mängijad, kes kaitses tugevalt panustasid. Saime rollid paika, see oligi võti," selgitas ta.

Rannula juhendas Legia põhiturniiri lõpus üheksale võidule ja kolmele kaotusele, kokkuvõttes teenis Legia 19 võidu ja 11 kaotusega neljanda koha. Veerandfinaalides teenis Legia Walbrzychi Gorniki üle kolm-üks võidu, poolfinaalis pühiti põhiturniiri esinumber Wloclaweki Anwil kolme mänguga konkurentsist. "Poola liiga on väga raske liiga. Väga ühtlane, siin võib iga meeskond igat meeskonda võita. Ühtegi lihtsat mängu ei tule," lisas treener.

Suurima õppetunni sai Rannula isiksuste haldamise osas. "Kui talent suureneb, rahasummad suurenevad ja palgad suurenevad, siis on ka isiksusi keerulisem talitseda. Ja see on kõige olulisem ja kõige tähtsam töö treenerile, sellega pidin palju vaeva nägema. Aga täna saab öelda, et õnnestus," ütles ta. "Nagu eeldasin, pinged ja panused on suuremad. See ongi see samm, mida ma ootasin ja nüüd tuleb kanda kinnitada."

Aga eelkõige tuleb iseendaks jääda. "Mul on Poolas külge kleebitud see, et olen külm ja kalk, liiga rahulik. See olen mina ja usun sellesse, ei pea alati karjuma. Saab asjad ka muudmoodi selgeks teha. Selline ma olen," lõpetas ta. "Eesmärk oli Champions League alagrupiturniirile saada ja samm edasi astuda. Usun, et klubil on suur potentsiaal ja siit on hea edasi minna."