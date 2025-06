Russell tõi Mercedesele hooaja avavõidu, McLarenid põrkasid kokku

27-aastase Russelli jaoks oli hooaja esimene ja karjääri neljas esikoht. Pjedestaali madalaimale astmele jõudnud käimasoleva hooaja debütant Antonelli lõpetas aga esimest korda kolme parema hulgas. Kolmel eelmisel aastal Gilles Villeneuve'i ringrajal triumfeerinud Verstappeni jaoks lõppes aga võiduseeria.

Õnnetult lõppes võistlus McLarenite jaoks. Kolm ringi enne lõppu võitlesid nad neljanda koha pärast ja selle käigus sõitis Lando Norris üldliider Oscar Piastrile tagant otsa. Piastril õnnestus siiski neljandana lõpetada (+2,109), kuid esitiiva kaotanud Norrise sõit jäi katki. Sestap sõideti võistluse lõpuosa ohutusauto taga.

Piastri and Norris come together in Canada!



Here's the collision between the two McLarens #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q