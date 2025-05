Võrkpalli Balti liiga saab ka viienda Eesti meeskonna

Lõppenud klubihooajal esiliigas neljandaks jäänud noortest koosnev võistkond on seega viies Eesti klubi, kes Baltikumi parimaid meeskondi ühendavas liigas osaleb ja ka Eesti meistrivõistlustel kaasa teeb. Meeskonna peatreenerina jätkab lätlane Lauris Iecelnieks.

Viimati mängis Audentes kõrgeimal tasemel hooajal 2014/2015 Danpower/Võru Võrkpalliklubi nime all ja pärast seda on jutte selle sammu vajalikkusest küll olnud, ent lõpliku otsuseni ei ole jõutud. Nüüd otsustas Eesti Võrkpalli Liidu juhatus, et on aeg Audentese noortele see võimalus taas luua.

"See teema on viimasel paaril aastal taas rohkem üles kerkinud. Kuna eelmisel aastal lõpetas Audenteses poisse rohkem ja tuli palju noori peale, ei olnud õige hetk, sest kohe esimesel gümnaasiumiaastal Balti liigasse minek oleks liiga järsk," lausus alaliidu spordidirektor Kert Toobal.

"Aga sel aastal lõpetab ainult üks poiss ja tuumik säilib, mistõttu oli õige aeg see samm teha," lisas Toobal, kelle sõnul on neli seni kõrgemal tasemel mängivat klubi samuti nõus, et neli klubi pole piisav ja see tuleb ka neile kasuks.

"Eesti tippklubide tase on hetkel nii kõrge, sest kõik sihivad medaleid, mistõttu noortel on seal väga keeruline mänguaega teenida. Nii aitab Audentese osalemine ka selles osas kaasa, sest nende vahetusmängijad saaksid Audentese noorte vastu samuti vajalikku mängukogemust ning ka seeläbi võib mõni uus mees esile kerkida. Audentese eesmärk on ju kasvatada meie parimatele klubidele uusi tehniliselt ja füüsiliselt heal tasemel mängijaid, keda teised klubid saaksid kooli lõppedes enda ridadesse värvata," selgitas Toobal.

Audentese neidude võistkond on juba aastaid naiste Balti liigas kaasa teinud ja peale võistlusreiside ning ööbimiste see alaliidule suuri kulutusi kaasa ei too. "Eks me püüame nüüd selle uue projektiga leida ka suuremaid ja väiksemaid toetajaid, et nii poiste kui tüdrukute võistkond saaksid sama väljundi," ütles spordidirektor.

"See on alaliidu poolt põhimõtteline otsus ja eks me peame vaatama, kas Audentese poiste tase on piisav sel tasemel hakkama saamiseks või peame hakkama sinna mõnd kogenumat mängijat juurde otsima. Esimene idee võiks sel juhul olla sama kooli lõpetajad, kes näiteks Tallinnasse ülikooli lähevad ja jätkaksid siis lihtsalt Audenteses mängimist. Aga viimastel aastatel on poisid esiliigas üsna stabiilset mängu näidanud ja nii otsustasime selle sammu astuda, ka Lauris treenerina on samal arvamusel."

Eesti klubidest mängisid tänavu Balti liigas Selver x TalTech, Tartu Bigbank, Pärnu VK ja Võru Barrus.