EOK teenetemärgi pälvis viis sporditegelast

EOK kõrgeima tunnustuse, Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

Epp Mäe – endine maadleja, mitmekordne tiitlivõistluste medalist

Erich Teigamägi – kergejõustiku edendaja, EOK asepresident ja tippspordikomisjoni esimees 2020–2024

Henn Vallimäe – ausa spordi eestvedaja

Lembit Peegel – legendaarne spordifotograaf

Mehis Kard – kauaaegne karateföderatsiooni peasekretär

19 aastat Eesti Kergejõustikuliidu president olnud Erich Teigamägi sõnas, et teenetemärk valmistab talle suurt rõõmu ja tänutunnet. "Esiteks oli mul erakordne au saada see aumärk koos spordikorüfee Lembit Peegliga – juba see teeb tunnustuse eriliseks. Teiseks on tegemist tõeliselt kõrge teenetemärgiga, kui mitte kõige kõrgemaga, mida Eesti spordivaldkonnas üldse võimalik saada," ütles Teigamägi.

Äsja pisipoja emaks saanud Epp Mäe tänasel üritusel viibida ei saanud, kuid tänas EOK-d tunnustuse eest. "Eesti esindamine on mulle alati olnud auasi ning see teenetemärk ei kuulu ainult mulle, vaid kogu maadluskogukonnale," ütles Mäe.

EOK annab teenetemärke välja alates 2006. aastast, et tunnustada neid inimesi, kes on oma töö ja pühendumusega andnud märkimisväärse panuse Eesti spordi arengusse.