EOK võttis täiskogul liikmeks kaks uut alaliitu

2024. aasta eelarvest moodustas suurima osa tippsport ja Team Estonia programmi rahastus - kokku 8,3 miljonit eurot.

"Oleme sõlminud Eesti spordijuhtimise strateegilise kokkuleppe, millel oli tähtis roll ka koalitsiooniläbirääkimistel. Meil on nüüd selge teekaart, mille järgi saame oma tegevusi edasi viia," sõnas EOK president Kersti Kaljulaid, kelle jaoks oli see esimene täiskogu pärast presidendiks saamist mullu oktoobris.

Kultuuriminister Heidy Purga tänas Eesti Olümpiakomiteed eduka spordiaasta eest ning tunnustas head koostööd koalitsioonileppe läbirääkimistel.

Täiskogu otsusega võeti EOK uuteks liikmeteks Eesti Tantsuspordi Ühendus ja Eesti Padeli Liit.

Eesti Tantsuspordi Ühenduse juhatuse liige Eve End avaldas lootust, et liikmelisuse ennistamine EOK-s aitab organisatsioonil laiendada oma liikmeskonda. Eesti Padeli Liidu president Jaanus Kosemaa märkis, et padel sai Eestis alguse 2017. aastal, kuid tõeline kasv on toimunud viimase kahe-kolme aasta jooksul. "Hinnanguliselt on meil umbes 10 000 harrastajat, kuid ka tipptasemel mängijaid – meie noored kuuluvad Euroopa kaheksa parima ja täiskasvanud 16 parema sekka," sõnas Kosemaa.

Täiskogu otsusega arvati EOK liikmeskonnast välja aupresident Tiit Nuudi, kes on ületanud põhikirjas sätestatud 75-aastase vanusepiiri.

Samuti kiideti heaks muudatused EOK põhikirjas ja Eesti Spordikohtu menetluskorras. Kõigil EOK liikmetel on aega kuni 1. juunini 2026, et viia oma sisemised reeglid vastavusse Eesti Spordieetika Reeglitega. EOK on ette valmistanud juhendmaterjali, mis aitab liikmetel vajalikke muudatusi korrektselt ellu viia.

EOK täiskogu ehk liikmete üldkoosolek on organisatsiooni kõrgeim juhtimisorgan. Täiskogu toimub vähemalt kord aastas ning seal võivad osaleda ja hääletada kõik EOK liikmed – igal liikmel on üks hääl.