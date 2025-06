Paas ja Jäätma võitsid MK-etapil pronksmedali

"Finaalis jagus pinget küll, 11-ned hoidsid närvid kogu aeg töös, aga kümneid tuli nagu kellavärk ja aitasid meid kindlalt edasi. Kui 11-t oli vaja, usaldasin selle Robinile, tiimitöö toimis suurepäraselt!" kinnitas Meeri-Marita Paas. "Väga õnnelik selle pronksi üle!" lisas Robin Jäätma. "Viimane nool x-i lasta ja võita tänu sellele on väga magus!" kinnitas ta.

Kvalifikatsiooni lõpetas Eesti 19 riigi seas 13. asetusega ja sai esimese duelli vabaringi. Seejärel mindi vastamisi neljanda asetusega Korea tiimiga, kes alistati 166:159. Veerandfinaali vastane, viienda asetusega India, alistati 163:160.

Poolfinaalis tuli 158:162 kaotus vastu võtta Saksamaalt. Pingelises pronksimatšis Türgi vastu jäädi esimese kahe seeriaga vastastest maha ühe silmaga, kolmanda seeriaga õnnestus seis viigistada 118:118 ning otsustavaks sai viimane nool - Jäätma lastud 11 tõi Eestile pronksmedali, lõppskooriga 159:158. Hõbemedali võitis Saksamaa ja esikohale tuli USA.

Eriliseks tegi võistluse see, et seoses plokkvibu lisamisega 2028. aasta olümpiamängude kavva, katsetati seekord ka täiesti uut võistlusformaati. Kui tavapäraselt lastakse 36 + 36 noolt ehk kokku 72 noolt, siis seekord lasti järjest 10 x 6 noolt ehk kokku 60 noolt. Samuti viidi sisse muudatuse skoori arvestuses – kui varem tähistati sisekümme x-ga, kuid punktiskoori see ei muutnud, siis seekord loeti sisekümned 11-teks.