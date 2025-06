7000 punkti piir ületanud Hall: mul ei olnud võistluse eel suuri ootusi

Viimastel hooaegadel vigastustega kimpus olnud Hall näitas üle mitme aasta tõelist maailmaklassi, kui püstitas Götzises isikliku rekordi neljal alal ning alistas viienda naisena 7000 punkti piiri.

Hall alustas võistlust 100 meetri tõkkejooksus 13,19-ga, hüppas kõrgust 1.95, tõukas kuuli 14.86 ning läbis 200 meetrit ajaga 23,37. Teisel päeval sai ta kaugushüppes kirja 6.44, odaviskes 46.16 ning pani seitsmevõistlusele vägeva punkti, kui püstitas viimasel alal 800 meetri jooksus seitsmevõistlejate maailmarekordi 2.01,23.

"Olen šokeeritud! Mul ei olnud võistluse eel suuri ootusi. Lootsin teha 6750 punkti kanti või natukene rohkem. Samas teadsin, et olen tehnilistel aladel arenenud, aga mul ei olnud aimu, kas suudan siin kõik kokku panna, sest ma ei ole praegu nii kiire kui varem. Ma ei uskunud, et selleta on nii hea tulemus võimalik. Olen väga uhke, et näitasin sisu heidetes ja tehnilistel aladel ja suutsin teha sellise punktisumma olemata nii kiire, kui varem," rääkis Hall ERR-ile.

Ameeriklanna arvates oli võitluse tipphetkeks kaugushüpe. "Kuigi ma ei teeninud kaugushüppes kõige suuremat punktisummat, siis soorituse mõttes oli tulemus hea. Ma olen pärast vigastada saamist viimased kaks aastat kaugushüpet kartnud, aga täna jooksin nii kiiresti ja tõukasin nii tugevalt kui suutsin. Ma ei olnud seda kaks aastat teinud! Mul oli seda vaja ning see andis aimu, kas [MM-il] Tokyos võib midagi suuremat tulla."

Mida võib temalt sel hooajal veel oodata? "Rohkem võitlejahinge! Usun, et mul on veel arenguruumi, eriti heitealadel ja jooksualadel. Mida tervemaks ma saan, seda kiirem olen," märkis Hall.