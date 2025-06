Götzises isiklikku tippmarki nihutanud Lusti: rekordiparandus on puhas boonus

20-aastane Lusti võistles Götzises teist korda ning parandas oma senist tippmarki 60 silma võrra (13,67 - 1.77 - 11.35 - 24,00 - 6.35 - 34.31 - 2.20,76).

"Nagu ma võistluse eel ütlesin, siis peamine eesmärk on võistlus läbi teha ilma vigastusteta. See, mis isiklikule rekordile juurde tuleb, on puhas boonus. Üldpildis võin oma võistlusega rahul olla," rääkis Lusti ERR-ile.

Eestlannal oli enne odaviset võimalus ka 6000 punkti piir ületada, kuid piirdus tulemusega 34.31 ehk jäi oma rekordigraafikust näidatule alla enam kui nelja meetriga. "Eks ikka ootasin natukene paremat tulemust. Ma ei oskagi öelda, mille taha see jäi. Ilmselt ei olnud sellist õiget tunnet käes," tõdes Lusti.

7000 punkti piir ületanud Hall: mul on veel arenguruumi

Seitsmevõistluses pälvis suurimat tähelepanu ameeriklanna Anna Hall, kes kogus võidusummaks 7032 punkti (13,19 - 1.95 - 14.86 - 23,37 - 6.44 - 46.16 - 2.01,23), millega tõusis kõigi aegade arvestuses teist kohta jagama rootslanna Carolina Klüftiga.

"Olen täiesti šokis! Võistluse eel mul erilisi ootusi ei olnud, tahtsin 6750 punkti kanti saada. Samas teadsin, et olen tehnikat tublisti lihvinud. Mul ei olnud aimu, kas suudan siin kõik kokku panna, sest ma ei ole endiselt oma päris kiirust leidnud. Seega pigem tundus 7000 punkti ebatõenäolisena. Olen väga uhke enda arengu üle, eriti heitealadel," ütles Hall.

Ameeriklanna arvates oli võitluse tipphetkeks kaugushüpe. "Kuigi ma ei teeninud kaugushüppes kõige suuremat punktisummat, siis soorituse mõttes oli tulemus hea. Ma olen pärast vigastada saamist viimased kaks aastat kaugushüpet kartnud, aga täna jooksin nii kiiresti ja tõukasin nii tugevalt kui suutsin. Ma ei olnud seda kaks aastat teinud! Mul oli seda vaja ning see andis aimu, kas [MM-il] Tokyos võib midagi suuremat tulla."

Mida võib Hallilt sel hooajal veel oodata? "Rohkem võitlejahinge! Usun, et mul on veel arenguruumi, eriti heitealadel ja jooksualadel. Mida tervemaks ma saan, seda kiirem olen," märkis Hall.