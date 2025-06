McLarenid võtsid Hispaanias kaksikvõidu, karistus kukutas Verstappeni esikümne lõppu

Esimeselt stardiruudult alustanud Piastri püsis esikohal sisuliselt kogu sõidu jooksul ning teenis hooaja viienda etapivõidu. McLareni pilootidele järgnes Charles Leclerc (Ferrari), kes oli võitjast 10,455 sekundit aeglasem.

Neljandana ületas finišijoone valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull), kuid hollandlane sõitis paar ringi enne finišit otsa George Russelli (Mercedes) masinale. Verstappenile määrati selle eest 10-sekundiline ajatrahv, mis kukutas ta neljandalt kohalt kümnendaks.

Drama in the closing stages of the race!



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk